أمريكا: مستعدون للانخراط في الدبلوماسية مع روسيا

أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، نظيره الروسي يوم الإثنين، بأن واشنطن مستعدة للانخراط في الدبلوماسية مع موسكو عبر قنوات متعددة من بينها الحوار الثنائي، على ما أفاد البيت الأبيض في بيان.

وقال البيان إن سوليفان أبلغ يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ”أي حوار لا بد أن يكون قائما على المعاملة بالمثل وأن يزيل مخاوفنا من تصرفات روسيا“.

وكانت روسيا قد طالبت في وقت سابق اليوم، برد أمريكي عاجل على مطالبها الأمنية، وحذرت مجددا من رد عسكري ما لم يكن هناك تحرك سياسي لمعالجة مخاوفها.

والأسبوع الماضي، كشفت موسكو، التي أثارت قلق الغرب بحشد قواتها قرب أوكرانيا، عن قائمة من الطلبات الأمنية التي تريد التفاوض بشأنها، منها تعهد حلف شمال الأطلسي بالتخلي عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.

وقالت واشنطن إن بعض المقترحات الروسية غير مقبولة، ولكنها سترد في وقت ما هذا الأسبوع، بمقترحات أكثر تحديدا حول شكل أي محادثات.

وقال دبلوماسي روسي في فيينا إن طبيعة العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي وصلت إلى ”لحظة حاسمة“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله: ”يجب أن يكون النقاش جادا وأن يفهم الجميع في حلف شمال الأطلسي أنه على الرغم من قوتهم ونفوذهم فإنه يجب اتخاذ إجراء سياسي ملموس، وإلا فسيكون البديل ردا عسكريا من جانب روسيا“.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو لم تتسلم حتى الآن أي رد من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله: ”أعتقد أنهم سيحاولون تحويل ذلك إلى عملية بطيئة، لكننا نحتاج إلى أن تكون عاجلة لأن الوضع صعب جدا وخطير وقد يصبح أكثر تعقيدا“.

وكانت موسكو قد طرحت قائمة مطالب من الغرب يوم الجمعة الماضية، تتضمن سحب كتائب حلف شمال الأطلسي من بولندا ومن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي كانت من قبل جزءا من الاتحاد السوفيتي.

كما تطالب روسيا بضمانات ملزمة بأن يتخلى الحلف عن نشاطه العسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا وبمنح روسيا حق الاعتراض على انضمام أوكرانيا لعضوية الحلف وهو ما استبعده الغرب فعليا.