تطورات جديدة في قضية إسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا عام 2014

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعلن مدعون هولنديون يوم الإثنين أن أربعة يُشتَبه بهم متهمون بإسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية بصاروخ أرض-جو، كانوا يسعون لخدمة ”مصالحهم العسكرية الخاصة“، في الوقت الذي بدؤوا فيه مرافعاتهم الختامية في المحاكمة التي تحظى باهتمام كبير.

ويُحاكم أربعة مشتبه بهم غيابيًا لإطلاقهم صاروخ ”بوك“ أصاب الرحلة MH17 فوق شرق أوكرانيا الذي يشهد حربا في عام 2014، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة الـ298.

وبدأ المدعون المرافعات الختامية في المحاكمة اليوم الإثنين قائلين إن المشتبه بهم الأربعة لعبوا أدوارًا محورية في تأمين نظام ”بوك“ الذي كان على الأرجح يهدف إلى استهداف طائرة حربية أوكرانية.

وقال المدعي العام ثيجس بيرغر للقضاة ”إذا كانت تلك النية، فلن يغير ذلك الاتهام بأنها جريمة“.

وأضاف: ”كما أن الخطأ في الهدف لا يُحدث أي فرق في الأدلة على ارتكاب هذه الجريمة ”.

وأوضح أن المشتبه بهم ”استخدموا صاروخ ”بوك“ كأداة لخدمة مصلحتهم العسكرية واستهدفوا طائرة MH17 به“.

ويقول المحققون الدوليون إن صاروخ ”بوك“ تم إحضاره من قاعدة عسكرية روسية، لاستخدامه في محاربة القوات الأوكرانية.

وذكر بيرغر أن الرجال الذين يحاكمون ”لم يضغطوا بأنفسهم على الزر لكن.. استخدموه في كفاحهم المسلح بهدف تدمير طائرة“.

والمتهمون الأربعة قيد المحاكمة هم الروس إيغور جيركين وسيرغي دوبينسكي وأوليغ بولاتوف والأوكراني ليونيد خارتشينكو.

ورفض الأربعة المثول أمام محكمة في هولندا ويحاكمون غيابيًا.

وبدأت في مارس/آذار 2020 محاكمة الأشخاص الأربعة.

وأسقطت طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الماليزية التي أقلعت من أمستردام نحو كوالالمبور في 17 تموز/يوليو 2014 بصاروخ ”بوك“ روسي فوق منطقة تشهد نزاعا مسلحا بين انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا والقوات الأوكرانية، وقتل 298 شخصاً كانوا على متنها بينهم 196 هولنديا.

والمتهمون الأربعة هم أول مشتبه بهم توجه لهم التهم في إطار هذه القضية، وتلاحقهم النيابة العامة الهولندية لتفعيلهم نظام ”بوك“ للدفاع الجوي، قبل أن يطلق أشخاص لم تُحدد هويتهم بعد الصواريخ منه.

وتوصل فريق المحققين الدوليين الذي تقوده هولندا في مايو/أيار 2018 إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أطلق من كتيبة الدفاع الجوي 53 الروسية في كورسك في جنوب شرق أوكرانيا.