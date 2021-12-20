تقرير: العقوبات الأوروبية ضد "فاغنر" تشعل "حربًا باردة" بين روسيا وفرنسا

أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي، بمبادرة من الدبلوماسية الفرنسية، ضد مجموعة ”فاغنر“ الروسية والعديد من الشخصيات المرتبطة بممولها المزعوم إيفغيني بريغوين، إلى إحياء المواجهة بين فرنسا وروسيا، ما فتح الباب أمام ما يشبه ”الحرب الباردة“ بين موسكو وباريس في أفريقيا، وفق تقرير لمجلة ”جون أفريك“ الفرنسية.

وأصبحت ”فاغنر“ في السنوات الأخيرة حاضرة في المناقشات الدبلوماسية الدولية بين الشرق والغرب، لكن رسميًا ليس لها ”وجود قانوني“ على حد تعبير الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات عليها في الـ13 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووصف الاتحاد الأوروبي المجموعة بأنها ”كيان عسكري خاص غير مدمج“، ما يعني أنها ”شبح قانوني مع موظفين حقيقيين“، وهو ما دفع المجلس الأوروبي، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ ”إجراءات تقييدية“ ضد ”فاغنر“ و8 أشخاص و3 كيانات مرتبطة بها، بحسب تأكيد التقرير.

وتأتي تلك الإجراءات بحق المجموعة والكيانات والأفراد لتورطهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، والمشاركة في أنشطة مزعزعة للاستقرار في بعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة، لا سيما في ليبيا وسوريا وأوكرانيا (دونباس) وجمهورية أفريقيا الوسطى، وفق مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأشار المجلس إلى ما وصفه بـ“التأثير الخبيث للمجموعة في منطقة الساحل الأفريقي“.

ويخضع الأشخاص والكيانات، التي طالتها ”الإجراءات التقييدية“ رسميًا، لتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، أو حتى حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأكد تقرير ”جون أفريك“ أنّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هو أكثر من دفع من أجل تبني عقوبات ضد مجموعة ”فاغنر“؛ بسبب الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيثُ فقدت باريس موطئ قدمها تدريجيا أمام تمدّد موسكو ومجموعة ”فاغنر“، كما تخشى باريس من طموحات المجموعة نفسها في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي.

وأشار تقرير المجلة إلى أنّ العقوبات الأوروبية هي جزء من استراتيجية باريس، التي تستعد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في شهر يناير/كانون الثاني المُقبل.

وبين أن الوزير لودريان ”يُدرك جيدًا أنه يتقدم ببيدق آخر في لعبة الشطرنج بين باريس وموسكو، فهذه عقوبات حقيقية تستهدف الأفراد والشركات لكنها أيضًا رمزية، فهي تضفي الطابع الرسمي على المواجهة السياسية“.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أوروبي قوله: ”قبل كل شيء، يتعلق الأمر بإظهار أن الأوروبيين لا يقفون مكتوفي الأيدي في وجه روسيا ونشاطها في أوكرانيا وسوريا وأفريقيا، والهدف هو أيضًا تسليط الضوء على المواجهة وتجنب خسارة الأرض في منطقة الساحل كما فعلنا في جمهورية أفريقيا الوسطى“.

وغداة إعلان العقوبات، سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مما سماها ”الهستيريا التي انتشرت في الغرب“ بشأن مجموعة ”فاغنر“.

وبين الوزير الروسي، المُعروف بخطاباته المعادية للغرب، أنّ ”الشركات العسكرية الخاصة لا تخضع لسيطرة سلطاتنا“، مدافعًا عن ”الحق السيادي“ للدول في اللجوء إليها، في إشارة إلى احتمال تعاقد السلطات المالية مع المجموعة الروسية بعد الانسحاب الفرنسي.

وأوضح التقرير أنّه ”إلى جانب المبارزة الدبلوماسية بين إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين وجان إيف لودريان ضد سيرغي لافروف، يخيم ظل شخصية أخرى شملتها العقوبات الأوروبية وهو إيفغيني بريغوين، الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأمريكية أحد المؤسسين الأساسيين وممول مجموعة ”فاغنر“، وأحد أقاربه هو ديميتري أوتكين، عميل المخابرات العسكرية الروسية السابق، الذي استهدفته عقوبات الاتحاد الأوروبي“.

وبين تقرير المجلة أن ”أجهزة المخابرات الأوروبية والأمريكية تعتقد أن إحدى الشركات، التي يمتلكها أوتكين، ولا يزال يسيطر عليها وهي شركة ”كونكورد“، تعمل كواجهة لأنشطة العديد من الشركات الأخرى التي تشكل عمق مجموعة ”فاغنر“، لا سيما ”أل أل سي“ و“إيفرو بوليس“، وهي شركة نفط تعمل في سوريا.