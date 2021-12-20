روسيا البيضاء تعلن إصابة أحد دبلوماسييها بعد هجوم على سفارتها في لندن

أعلنت روسيا البيضاء، يوم الإثنين، أن مجموعة من الأشخاص ألحقوا أضرارا بواجهة سفارتها في العاصمة البريطانية لندن، واعتدوا جسديا على بعض دبلوماسييها؛ مما أدى إلى إصابة أحدهم بإصابات بالغة، في حادث وقع مساء يوم أمس الأحد.

وقالت وزارة خارجية روسيا البيضاء في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت نقلته ”رويترز“، إن ”أحد الدبلوماسيين خضع للعلاج من كسر في الأنف وارتجاج خفيف في المخ، كما كُسرت إحدى أسنانه“.

وأضافت أن المهاجمين حاولوا الاختباء، لكن تم احتجاز بعضهم، ويُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة متطرفة تدعى ”أمل“.

وأشارت إلى أنها استدعت دبلوماسيا بريطانيا للاحتجاج على الحادثة، والمطالبة بإجراء تحقيق كامل.

وكانت روسيا البيضاء، خلال الشهرين الماضيين، عنوانا لأزمة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي بسبب مهاجرين غير شرعيين على حدودها الغربية، الذين حاولوا الوصول إلى الاتحاد للبحث عن حياة أفضل.

وتشترك روسيا البيضاء في الحدود من الغرب والشمال الغربي مع بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

ويوم السبت الماضي، ذكرت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، أن روسيا أرسلت قاذفات قنابل استراتيجية بعيدة المدى من طراز ”tu-22m3″؛ للانضمام إلى دوريات حراسة المجال الجوي على طول الحدود الغربية للبلاد.

وقال جيش روسيا البيضاء، إن مقاتلات ”سو-30 إس إم“ من البلدين تشارك في الدوريات.

ويوم الجمعة الماضي، أكدت بولندا، فرار أحد جنودها من الجيش، وأعلنت بيلاروس أنه طلب اللجوء السياسي بعد دخوله أراضيها، في ظل أزمة هجرة على الحدود بين البلدين.

وقالت لجنة حرس الحدود البيلاروسية، في حينها، إن ”الجندي في القوات المسلحة البولندية إميل تشيتشكو أوقف في الـ16 من شهر كانون الأول/ديسمبر قرب الحدود البولندية البيلاروسية“.

وأضاف البيان، أنه ”نظرا لعدم موافقته على سياسة بولندا بشأن أزمة الهجرة والمعاملة غير الإنسانية للاجئين، طلب الجندي اللجوء السياسي في بيلاروس“.

وبثت محطة تلفزيونية بيلاروسية عامة مقابلة مع الجندي، قال فيها إنه ”فرّ من الجيش وعبر الأسلاك الشائكة“ على الحدود.

وأضاف العسكري: ”خلعت البزة الرسمية، وركضت عاريا بدون ملابسي إلى بيلاروس“، وفق الترجمة الروسية التي وضعتها المحطة.

وأشار إلى أنه ”كان من المستحيل التزام الصمت بشأن ما يحدث في الأراضي البولندية“، مبينًا أنه ”عبر الحدود البيلاروسية وأهان الجيش البولندي“.

من جهته، أصدر الجيش البولندي بيانا أكد وجود ”حالة هروب مخزية“.