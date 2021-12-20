مسؤولون أتراك وقطريون يزورون أفغانستان لمناقشة اتفاق تشغيل مطار العاصمة

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن مسؤولين أتراكا وقطريين سيجتمعون في الدوحة، مساء اليوم الإثنين، قبل أن يسافروا معا إلى كابول؛ لمناقشة اتفاق رسمي لتشغيل مطار العاصمة الأفغانية مع حركة طالبان التي تحكم البلاد حاليا.

وقالت تركيا إنها مستعدة لتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي بكابول، بعد استيلاء حركة طالبان المتشددة على الحكم في أفغانستان، في أغسطس/ آب، لكن شريطة تلبية مطالبها الأمنية.

والمطار هو الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان، غير المطلة على بحار، بالعالم في وقت يواجه فيه الملايين في الدولة المعزولة خطر الجوع مع حلول شتاء قارس.

وتعهدت الدول الإسلامية، أمس الأحد، بإنشاء صندوق إغاثة لأفغانستان.

وأنقرة على تواصل منذ فترة مع قطر بشأن مطار كابول، وقالت إنها تعمل مع قطر على التأكد من استمرار عمله.

وكانت رويترز قد ذكرت أن الإمارات قد أجرت أيضا محادثات مع طالبان لتشغيل المطار.

وقال جاويش أوغلو: إن ”شركتين تركية وقطرية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن إدارة خمسة مطارات في أفغانستان، من بينها مطار حامد كرزاي، لكنه لم يذكر أسماء المطارات الأربعة الأخرى“.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، في أنقرة: ”في هذا الإطار، سنقدم للحكومة المؤقتة لأفغانستان عروضا مشتركة. يتوجه زملاؤنا الليلة إلى الدوحة وسيسافرون معا إلى كابول من هناك؛ لمناقشة القضية مع الحكومة المؤقتة“.

وأضاف: ”إذا تم استيفاء شروطنا، يمكننا تشغيل المطارات مع قطر. وإذا لم يتم استيفاء تلك الشروط، فلا يوجد علينا التزام بتشغيلها“.

وكان قطريون قد ساعدوا في تشغيل المطار إلى جانب تركيا، بعد أن لعبت دورا رئيسا في جهود الإجلاء في أعقاب انسحاب فوضوي للولايات المتحدة، في أغسطس/ آب.

لكن مصادر مطلعة على الأمر، قالت لرويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن طالبان لم تضف الطابع الرسمي على أي ترتيب بعد.

ولا تزال طالبان، التي تقول إنها لا تريد أي قوات أجنبية على الأراضي الأفغانية، منبوذة دوليا إلى حد كبير، ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومتها حتى الآن.

وقال جاويش أوغلو، إن زيارة محتملة لكابول مع وزراء خارجية دول إسلامية أخرى، ما زالت قيد المناقشة.