قادة الائتلاف الحكومي يتهمون نتنياهو بـ"إلحاق ضرر مدمر" بإسرائيل

اتهم قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالتحريض ضد إسرائيل، و“إلحاق ضرر مدمر بأمنها وقيمها“، وذلك من خلال مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“، فإن نتنياهو نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل مترجمة باللغة الإنجليزية، قال فيها إن ”الديمقراطية (في إسرائيل) مهددة، والحكومة تريد محو الحريات الأساسية“.

وفي مقطع فيديو آخر، هاجم نتنياهو حكومة التغيير الإسرائيلية، معتبرا أن ”الخطوات الحكومية ستقضي على الديمقراطية، وهذا من شأنه أن يؤثر على دول ديمقراطية أخرى“، وفق تعبيره.

وقال الموقع إن ”قادة الائتلاف الحكومي وفي خطوة غير اعتيادية نقلوا طلبا لرئيس الكنيست ميكي ليفي عبر رسالة رسمية موقعة منهم لإجراء مناقشة لتصريحات نتنياهو، أمام الهيئة العامة للكنيست“.

وأوضح أن ”قادة الائتلاف الحكومي وصفوا تصريحات نتنياهو بالتحريضية ضدهم، وأنها تؤذي إسرائيل أمام العالم“، متهمة زعيم المعارضة بأنه ”يسعى إلى زعزعة استقرار الحكومة والكنيست وإلحاق ضرر مدمر بأمن إسرائيل وقيمها“.

واعتبرت الرسالة أن ”نتنياهو من خلال الفيديو الذي نشره الشهر الماضي، يضر بشكل متأصل ومباشر بالأخلاق والديمقراطية الإسرائيلية التي يجب تقويتها وعدم تدميرها من الداخل“.

وأشارت الرسالة -وفق الموقع العبري- إلى ”نشر نتنياهو مقاطع الفيديو مترجمة للغة الإنجليزية، محاولة للإضرار بصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي بأكمله في وقت يوجد فيه جهد حقيقي لتحسين صورتها“.

ورأت الرسالة أن ”أفعال نتنياهو ليست نتاج قلق صادق على إسرائيل، ولكنها نابعة من مصلحته الشخصية السياسية الضيقة“، معتبرة أنه ”أصبح جزءًا من المنظمات التي تسعى لإلحاق الأذى بإسرائيل“.

بدوره، رد حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه نتنياهو على الرسالة، قائلا إن ”الذي يشوه سمعة إسرائيل هو تحالف نفتالي بينيت وجدعون ساعر، الذي يشرع القوانين الإيرانية والمناهضة للديمقراطية وفرض الرقابة على الشبكات الاجتماعية، وتفتيش المنازل دون أمر من المحكمة، وقوانين استبعاد المرشحين لرئاسة الوزراء“.