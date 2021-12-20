دبلوماسي روسي: موسكو طالبت واشنطن بـ"رد عاجل" على مطالبها الأمنية

طالبت موسكو، اليوم الإثنين، برد أمريكي ”عاجل“ على مطالبها الأمنية، وحذرت مجددا من رد عسكري ما لم يكن هناك تحرك سياسي لمعالجة مخاوفها، بحسب ما قال دبلوماسي روسي.

والأسبوع الماضي كشفت موسكو، التي أثارت قلق الغرب بحشد قواتها بالقرب من أوكرانيا، عن قائمة من الطلبات الأمنية التي تريد التفاوض بشأنها، منها تعهد حلف شمال الأطلسي بالتخلي عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.

وقالت واشنطن، إن بعض المقترحات الروسية غير مقبول، ولكنها سترد في وقت ما هذا الأسبوع بمقترحات أكثر تحديدا حول شكل أي محادثات.

وقال دبلوماسي روسي في فيينا، إن طبيعة العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي وصلت إلى ”لحظة حاسمة“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله ”يجب أن يكون النقاش جادا وأن يفهم الجميع في حلف شمال الأطلسي أنه على الرغم من قوتهم ونفوذهم فإنه يجب اتخاذ إجراء سياسي ملموس، وإلا فسيكون البديل ردّا عسكريّا من جانب روسيا“.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو لم تتسلم حتى الآن أي رد من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله ”أعتقد أنهم سيحاولون تحويل ذلك إلى عملية بطيئة، لكننا نحتاج إلى أن تكون عاجلة؛ لأن الوضع صعب جدا وخطير وقد يصبح أكثر تعقيدا“.

وكانت موسكو طرحت قائمة مطالب من الغرب، تتضمن سحب كتائب حلف شمال الأطلسي من بولندا ومن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي كانت من قبل جزءا من الاتحاد السوفيتي.

كما تطالب روسيا بضمانات ملزمة بأن يتخلى الحلف عن نشاطه العسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا وبمنح روسيا حق الاعتراض، على انضمام أوكرانيا لعضوية الحلف وهو ما استبعده الغرب فعليا.

وردا على هذه المطالب، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لن يسمح لروسيا بإملاء وضع الحلف العسكري.

وقالت لامبريخت في أثناء زيارة للقوات الألمانية المرابطة في ليتوانيا لردع هجوم روسي، الأحد ”نحن بحاجة لتسوية التوترات الحالية على المستوى الدبلوماسي لكن بتأسيس ردع له مصداقيته“.

وتابعت ”سنبحث المقترحات الروسية، لكن لا يمكن لروسيا أن تملي على شركاء الحلف وضعهم، وهذا شيء سنوضحه مفصلا في المحادثات“ مشيرة إلى محادثات مجلس الحلف الأسبوع المقبل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، يوم السبت، إن المقترحات الأمنية التي قدمتها بلاده إلى الولايات المتحدة هي محاولة لتحويل السيناريو العسكري المحتمل إلى عملية سياسية.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن غروشكو قوله إن موسكو ”مستعدة لإجراء محادثات لتحويل سيناريو المواجهة العسكرية إلى عملية سياسية تعزز بالفعل الأمن العسكري“.