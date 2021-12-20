الصين: لا نخشى مواجهة أمريكا

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال كلمة ألقاها في بكين، اليوم الاثنين، إن الصين ”لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة“، لكنها سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين.

وقال وانغ يي، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، إن ”المشكلات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى سوء تقدير استراتيجي من الجانب الأمريكي“.

وأضاف: ”إذا حدثت مواجهة، فإن الصين لن تخشى ذلك وستقاتل للنهاية“.

وتابع: ”لا ضرر من المنافسة، لكن يتعين أن تكون إيجابية“.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب مجموعة من الخلافات بينها منشأ جائحة فيروس ”كورونا“ المستجد، والتجارة وحقوق الإنسان وضغوط بكين على تايوان.

وفي اتصال الشهر الماضي استمر 3 ساعات، ضغط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على نظيره الصيني، شي جين بينغ، بشأن حقوق الإنسان، وحذر شي من أن بلاده قد ترد على ما تصفه بأنه استفزازات في تايوان.

وتعتبر الصين تايوان ولاية تابعة لها، لكن تايوان الديمقراطية تنظر إلى نفسها كدولة ذات سيادة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، تشريعا يحظر الواردات من منطقة شينغ يانغ الصينية بسبب مخاوف تتعلق بعمالة قسرية في أحدث رد أمريكي على معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة.

وفي اليوم ذاته، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها أضافت حوالي 30 شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور.

وتنفي الصين انتهاك حقوق الإنسان في شينغ يانغ.

كما أعلنت واشنطن، الأربعاء الماضي، فرض عقوبات على خمسة كيانات صينية متهمة بالترويج لتهريب مواد أفيونية اصطناعية مسؤولة عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن جرعة زائدة في الولايات المتحدة، لكن بكين انتقدت هذه ”الإجراءات غير البناءة“.

وأعربت يوم الجمعة، عن ”معارضتها الشديدة“ للعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ ونبين للصحافيين: ”سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات والشركات الصينية“.

وتقول جماعات حقوقية إن الصين تمارس رقابة غير مسبوقة على أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينغ يانغ في شمال غرب البلاد، من خلال بحوث ترتكز على عمليات نقل الدم والهندسة الحيوية وعلم السموم وتقنية التعرف على الوجوه.

لكن الصين تنفي انتهاك حقوق الإنسان في شينغ يانغ.