"الغارديان" تنشر صورة لبوريس جونسون في تجمع خلال إغلاق "كورونا"

نشرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، اليوم الأحد، صورة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، وأكثر من 12 آخرين، يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننغ ستريت، قائلة إنها التُقطت، في شهر مايو/أيار من العام 2020، أثناء إغلاق بسبب ”كورونا“.

وردًا على ذلك، قال مكتبه إنه كانت هناك اجتماعات للموظفين في الحديقة في ذلك اليوم.

وذكر تقرير ”الغارديان“ أن الصورة التي نشرتها تعود إلى شهر مايو/أيار من العام 2020، وذلك بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيثُ أمضى عدة ليالٍ في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويظهر في الصورة جونسون مع زوجته كاري، التي يبدو أنها تحتضن ابنهما حديث الولادة، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة داوننغ ستريت، مثلما يظهر الجبن والنبيذ.

وفي الجوار، ظهرت طاولة لأربعة آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة عليها زجاجات نبيذ.

وردًا على سؤال عن الصورة، قال متحدث باسم داوننغ ستريت إن ”اجتماعات العمل غالبًا ما تُعقد في حديقة داوننغ ستريت خلال أشهر الصيف“، لافتًا إلى أن ”مناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في 10 داوننغ ستريت“.

وأضاف المتحدث أن ”داوننغ ستريت هو منزل رئيس الوزراء، وكذلك مكان عمله، تعيش زوجة رئيس الوزراء في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضًا بشكل مشروع“.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على الصورة بعد أن نفى مكتب جونسون، الأسبوع الماضي، حدوث تجمع، قائلة إن موظفي داونينغ ستريت كانوا يعملون في الحديقة في فترة ما بعد الظهر والمساء.

وفي ذلك اليوم ، عقد وزير الصحة مات هانكوك مؤتمرًا صحفيًا حث فيه الناس على الالتزام بالقواعد، وعدم الاستفادة من الطقس الجيد خلال عطلة نهاية الأسبوع للتواصل الاجتماعي في مجموعات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هاجمت صحيفة ”ميرور“ البريطانية رئيس الوزراء جونسون، لقضائه إجازة في فيلا فاخرة على جزيرة ماربيلا جنوب اسبانيا، بدعوى أن الوقت غير مناسب الآن نظرًا للأزمات التي يواجهها البريطانيون، خاصة نقص الوقود، وارتفاع الأسعار، وشح السلع الأساسية.

وكتبت الصحيفة، آنذاك: ”بينما اجتاحت سحابة من البؤس بريطانيا، توجّه رئيس الوزراء إلى اسبانيا لقضاء عطلة، حيث يواجه الملايين فواتير الطاقة المرتفعة، وخفضًا قاسيًا للضمان الاجتماعي، فيما اصبحت رفوف السوبر ماركت فارغة، وارتفعت أسعار البنزين بشكل كبير، إذا كان بإمكانهم الحصول على البنزين“.