موسكو تعرب عن استيائها من تسليم سويسرا رجل أعمال روسيًّا لأمريكا

أعربت موسكو عن استيائها من تسليم السلطات السويسرية رجل أعمال روسيًّا لجهات أمنية امريكية، وصرحت السفارة الروسية في بيان صدر عنها اليوم الأحد قالت فيه ”إن تسليم سويسرا رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين المرتبط بالكرملين إلى الولايات المتحدة هو حلقة جديدة من ”تصيد“ أمريكا المستمر للروس“.

وبحسب وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء فقد سُلم كليوشين أمس السبت إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالتلاعب في معاملات في الأسهم، ونقلت ”تاس“ عن متحدث باسم السفارة قوله إن روسيا مستاءة بشدة من القرار السويسري.

من جانبها قالت وزارة العدل السويسرية أمس السبت ”إن سويسرا سلمت رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين المرتبط بالكرملين إلى الولايات المتحدة، وفقا لـ“رويترز“.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن ضباط شرطة أمريكيين تسلموا ”كليوشين“ في زوريخ ورافقوه في الرحلة المتجهة إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بممارسة معاملات غير قانونية في الأسهم بقيمة عشرات الملايين من الدولارات مع عدد من المتواطئين..

وتم القبض على كليوشين في سويسرا في مارس/ آذار بناء على طلب من السلطات الأمريكية التي طالبت رسميا بتسليمه لها في أبريل/ نيسان.

ويمتلك رجل الأعمال مجموعة ”إم13″، وهي شركة روسية تقدم خدمات في مجال رصد وسائل الإعلام، بالإضافة إلى خدمات في مجال أمن الإنترنت، ويفيد موقع الشركة على الإنترنت بأن إدارة الرئاسة الروسية والحكومة تستفيدان من خدماتها.

وقال السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى برن فلاديمير خوخلوف إن ”محامي كليوشين تقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب فيها بتعليق تسليم موكله، بعد رفض المحكمة الاتحادية السويسرية الطعن الذي قدمه كليوشين على قرار التسليم في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما أورده موقع ”روسيا اليوم“.

وأضاف خوخلوف ”أرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى مكتب العدل الفيدرالي السويسري تم فيها لفت الانتباه إلى حقيقة أنه بانتظار صدور قرار مناسب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان“.

ويواجه كليوشين تهمًا في الولايات المتحدة، حسب مكتب العدل الفدرالي السويسري بـ“المرابحة الداخلية بعشرات ملايين الدولارات مع العديد من الشركاء“، وتم القبض عليه في كانتون فاليه السويسري في مارس/ آذار الماضي.

وفي الـ7 من أبريل/ نيسان الماضي تلقت سويسرا طلب تسليم من روسيا أعلن عنه مكتب العدل الفدرالي بعد أشهر على رده، وتلا الطلب الروسي طلبا من الولايات المتحدة في الـ19 من أبريل لتسليمه، وقبلت سويسرا هذا الطلب في الـ24 من يونيو/ حزيران، لكن كليوشين استأنف على القرار أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.