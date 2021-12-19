تدريبات إسرائيلية أمريكية مشتركة لصد الهجمات الإلكترونية

أجرى ”قسم الدفاع السيبراني“ في الجيش الإسرائيلي تدريبات مشتركة مع القيادة الإلكترونية الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وسط تصاعد الهجمات الإلكترونية على منشآت إسرائيلية نسب بعضها لقراصنة إيرانيين.

ونقلت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ عن بيان للجيش صدر السبت، أن ”العملية تضمنت تدريبات على مجموعة متنوعة من تحديات الدفاع السيبراني“، مضيفا أن هذا الحدث يؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين الجيشين التي تسمح لكليهما بتحقيق تفوق في قضايا الأمن السيبراني“.

وأوضحت الصحيفة أن ”قسم الدفاع السيبراني يتبع لدائرة الاتصالات السيبرانية والدفاع بالجيش، وهي هيئة تشغيلية تكنولوجية مسؤولة عن تزويد الجيش الإسرائيلي وجميع أنظمته بالدفاع الذي يحتاجه لمواجهة الهجمات الإلكترونية الداخلية والخارجية“، مبينة أن ”التدريبات جرت في منشأة للقيادة الإلكترونية الأمريكية في الولايات المتحدة، وهي سادس تدريبات من نوعها بين الجيش الإسرائيلي والقيادة الإلكترونية الأمريكية“.

وفي السياق ذاته، أفاد الميجور جنرال ليور كارملي، رئيس مديرية الدفاع الإلكتروني في الجيش الاسرائيلي، بأن ”الفضاء الإلكتروني يتغير ويتطور إلى ساحة قتال عالمية يومية، تهدد بإلحاق الضرر بالهيئات الحكومية والخاصة والمدنية“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قادت إسرائيل مناورة تدريبية لـ 10 دول على مدى 10 أيام لمحاكاة هجوم إلكتروني كبير على النظام المالي العالمي من قبل لاعبين متطورين، بهدف تقليل الضرر الذي يلحق بالبنوك والأسواق المالية.

وأشارت ”تايمز أوف إسرائيل“ إلى أن ”وزارة المالية الإسرائيلية قادت السيناريو بمساعدة وزارة الخارجية وقالت إن لعبة الحرب هي الأولى من نوعها، وشمل التمرين عدة سيناريوهات بما فيها ظهور بيانات حساسة على شبكة الإنترنت المظلمة إلى جانب الأخبار المزيفة، ما أدى إلى فوضى مالية عالمية“.

وأكدت أن ”المشاركين شملوا ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات وألمانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وهولندا وتايلاند وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي“.

وذكرت الصحيفة أن ”المحاكاة تضمنت عدة أنواع من الهجمات التي أثرت على أسواق العملات الأجنبية والسندات العالمية والسيولة، وسلامة البيانات والمعاملات بين المستوردين والمصدرين، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة تهديد الهجمات الإلكترونية الكبرى.

ولفتت إلى أن ”المديرية الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية أصدرت تحذيرا عاما في تشرين الأول الماضي للشركات الإسرائيلية لتكون على دراية بالهجمات الإلكترونية المحتملة بعد الزيادة الكبيرة في محاولات القرصنة“.