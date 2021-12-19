تقرير: هجوم إلكتروني على موقعين سياحيين في إسرائيل

أقدمت مجموعة قراصنة تدعى ”Sharp Boys – الأولاد الأذكياء“ على اختراق موقعين إسرائيليين مخصصين ”للنزهات“ الخارجية، أمس السبت؛ ما أدى لتسريب معلومات 200 مستخدم، وعرض معلومات عن نحو 3 ملايين شخص ”للبيع“.

وكشفت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، الناطقة باللغة الإنجليزية ،اليوم الأحد، أن ”البيانات المسربة من الموقعين، تتضمن رسائل بريد إلكترونية وعناوين وأرقام هواتف للمشتركين“.

وأشارت إلى أن الموقعين المستهدفين، هما ”Tiuli“ و “ Lametaye“، وأن الأول هو موقع على شبكة الإنترنت، يوفر معلومات عن المشي لمسافات طويلة والمعالم السياحية والخرائط وأماكن النوم في جميع أنحاء إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن موقع ”Lametayel“ عبارة عن سلسلة من متاجر السلع الرياضية والنزهات الخارجية ويوفر ،أيضًا، معلومات عن رياضة المشي لمسافات طويلة، مضيفة أن كِلا الموقعين ظل معطلًا لفترة طويلة.

وقالت رسالة نشرها القراصنة ”مرحبًا… تم الاستيلاء على lametayel.co.il و tiuli.com ..جميع قواعد البيانات معروضة للبيع“.

وأضاف المتسللون أن ”لديهم 500 غيغابايت من البيانات للبيع بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور وأرقام الهواتف لنحو 3 ملايين مستخدم.

وبحسب الصحيفة لم ”يقدم القراصنة أي طلبات للحصول على فدية وليس من الواضح ما إذا كانت دوافع الهجوم مالية أم سياسية“.

وقال “ Lametayel“ إنه حدد ”نشاطًا مشبوهًا“ على مواقعه، بعد ظهر أمس السبت، وألغاها جميعا ومنع الوصول إليها، مضيفا أنه ”يجري فحص الأمر ”، وفقا للصحيفة، التي أوضحت أن ”العملية هي أحدث هجوم إلكتروني يؤثر على الشركات الإسرائيلية“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أفاد مزود الأمن السيبراني الإسرائيلي ”Check Point“ بأن مجموعة القرصنة الإيرانية ”Charming Kitten“ حاولت اختراق 7 أهداف في البلاد، باستخدام ثغرة في نظام تسجيل البرامج ”مفتوح المصدر“ المعروف باسم ”Log4j“، وأنه تم صد محاولات الهجوم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تم اختراق عدد من المواقع الإسرائيلية من قبل مجموعة قراصنة تعرف باسم ”بلاك شادو“ التي يعتقد أنها تتبع للنظام الإيراني والتي قامت بتسريب المعلومات الشخصية لمئات الآلاف من المستخدمين.