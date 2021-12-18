سويسرا تسلم رجل أعمال روسيا مرتبطا بالكرملين إلى أمريكا

قالت وزارة العدل السويسرية إن سويسرا سلمت رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين المرتبط بالكرملين إلى الولايات المتحدة السبت.

وأضافت الوزارة في بيان أن ضباط شرطة أمريكيين تسلموه في زوريخ ورافقوه في الرحلة المتجهة إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بممارسة معاملات غير قانونية في الأسهم.

تم القبض على كليوشين في سويسرا في مارس/ آذار بناء على طلب من السلطات الأمريكية التي طلبت رسميا تسليمه لها في أبريل نيسان.

وقالت الوزارة إن كليوشين متهم بممارسة معاملات في الأسهم بطريقة غير قانونية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات مع عدد من المتواطئين.

يمتلك رجل الأعمال (إم13)، وهي شركة روسية تقدم خدمات في مجال رصد وسائل الإعلام بالإضافة إلى خدمات في مجال أمن الإنترنت. ويذكر موقع الشركة على الإنترنت أن إدارة الرئاسة الروسية والحكومة تستفيد من خدماتها.

ورفضت المحكمة الاتحادية السويسرية الطعن الذي قدمه كليوشين على قرار التسليم في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول.

وفي 13 الشهر الجاري، رفضت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية استئناف رجل أعمال روسي ضد تسليمه للولايات المتحدة، في قضية مرابحة داخلية على نطاق واسع.

وفي حكم صدر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، رفضت المحكمة الجنائية الفدرالية أيضًا طلب الإفراج الذي قدمه فلاديسلاف كليوشين.

ووفقًا لوسائل إعلام روسية معارضة، فإن كليوشين مقرب من أحد كبار المسؤولين في الكرملين، أليكسي غروموف، النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية.

وغروموف، الذي كان المتحدث باسم الكرملين بين عامي 2000 و2008، هو المسؤول عن وسائل الإعلام داخل الإدارة الرئاسية.

وذكر كليوشين في استئنافه بأنه يُحاكم ”لأسباب سياسية“ على أمل الاستفادة من عدم سماح سويسرا بتسليم متهمين بجرائم سياسية.

لكن المحكمة قالت إنها واثقة من ”استقلالية القضاء الأميركي“، ورفضت ”اعتراضه لوجود جريمة سياسية“.

وكليوشين، وفقًا لمكتب العدل الفدرالي السويسري، متهم في الولايات المتحدة بـ ”المرابحة الداخلية بعشرات ملايين الدولارات مع العديد من الشركاء“.

وكان قد قُبض عليه في كانتون فاليه السويسري في آذار/مارس.

ورجل الأعمال الذي يدير عدة شركات، بحسب وسائل إعلام روسية، هو مالك مجموعة M13 المتخصصة في تطوير قواعد البيانات ومصادر المعلوماتية.

ومجموعة ”M13“ هي شركة روسية تقدم خدمات في مجال رصد وسائل الإعلام، بالإضافة إلى خدمات في مجال الأمن السيبراني، فيما يذكر موقع الشركة على الإنترنت أن إدارة الرئاسة الروسية والحكومة تستفيدان من خدماتها.

وطورت هذه المجموعة نظام ”كاتيوشا“ لمراقبة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الذي تستخدمه رسميًا منذ عام 2016 إدارة الرئاسة الروسية، وكذلك عدة وزارات روسية أخرى.

في 7 نيسان/أبريل الماضي، تلقت سويسرا طلب تسليم من روسيا أعلن عنه مكتب العدل الفدرالي بعد أشهر على رده.

وتلا الطلب الروسي طلب تسليم من الولايات المتحدة في 19 نيسان/أبريل.

وقبلت سويسرا هذا الطلب في 24 حزيران/يونيو، لكن كليوشين استأنف هذا القرار أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.