رغم الأزمة الأوكرانية.. روسيا تعرض على الغرب "خطة" لتجنب السيناريو العسكري

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، يوم السبت، إن المقترحات الأمنية التي قدمتها بلاده إلى الولايات المتحدة هي محاولة لتحويل السيناريو العسكري المحتمل إلى عملية سياسية، بحسب ”رويترز“.

وذكرت روسيا، التي تعزز وجود قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، أمس الجمعة، أنها تريد ضمانة ملزمة قانونا بأن حلف شمال الأطلسي سيتخلى عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن غروشكو قوله إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات ”لتحويل سيناريو المواجهة العسكري.. إلى عملية سياسية تعزز بالفعل الأمن العسكري“.

وذكرت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، اليوم السبت، أن روسيا أرسلت قاذفات قنابل إستراتيجية بعيدة المدى من طراز ”tu-22m3″؛ للانضمام إلى دوريات حراسة المجال الجوي على طول الحدود الغربية للبلاد.

وقال جيش روسيا البيضاء وفقا لوكالة ”رويترز“، إن مقاتلات سو-30 إس إم من البلدين تشارك في الدوريات.

وتشترك روسيا البيضاء في الحدود من الغرب والشمال الغربي مع بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، وتشهد العلاقات بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي توترا؛ بسبب أزمة المهاجرين على حدودها الغربية.

وكان وزير الاقتصاد الألماني المدافع عن البيئة روبرت هابيك قد حذر في مقابلة نشرت، السبت، من ”عواقب وخيمة“ قد تطال خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم2“ المثير للجدل في حال شنت روسيا هجوما يخشاه الغرب ضد أوكرانيا، حسب ”فرانس برس“.

وعبرت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة أولاف شولتز الديمقراطي الاشتراكي التي تولت السلطة قبل أقل من أسبوعين، عن موقف حازم حيال موسكو في ملف ”نورد ستريم2″، وإن كان المستشار الألماني الجديد أقل وضوحا من حلفائه المدافعين عن البيئة مثل هابيك أو وزيرة الخارجية الجديدة أنالينا بيربوك.

وهددت بيربوك ”بإغلاق“ خط الأنابيب إذا حدث تصعيد في أوكرانيا التي يتهم الأمريكيون والأوروبيون موسكو بالتحضير لمهاجمتها.

وكانت المستشارة المحافظة السابقة أنجيلا ميركل قد دافعت عن خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر ويمر تحت مياه بحر البلطيق من روسيا إلى شمال شرق ألمانيا، على الرغم من انتقادات شركائها الأوروبيين والأمريكيين.

وقال هابيك ”من وجهة نظر جيوسياسية نورد ستريم2 كان خطأ“، مشيرا إلى أن ”كل الدول كانت دائما ضده باستثناء ألمانيا والنمسا“.