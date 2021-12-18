إثيوبيا: استعدنا عدة مناطق من متمردي تيغراي

أكدت إثيوبيا، اليوم السبت، أن القوات الحكومية استعادت مدنا عدة من متمردي تيغراي في شمال البلاد، الذي يشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر من عام أودى بحياة آلاف الأشخاص.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد تقود ”هجوما مضادا“ منذ أسابيع لاستعادة أراض من متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتلها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وقالت إدارة خدمة الاتصالات الحكومية، إن القوات ”نجحت في السيطرة بشكل كامل على سانكا وسيرينغا وبلدات ولديا وحارا والكوبيا وروبيت وكوبو“.

وبحسب بيان حكومي رسمي نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه: ”إن قواتنا المتحالفة تلاحق قوات العدو التي أفلتت من التدمير وهربت“.

ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أكد كل من الطرفين تحقيق تقدم كبير على الأرض، وتغيرت الجهة المسيطرة على بعض المدن عدة مرات.

واستولى المتمردون، الأحد الماضي، مرة أخرى على مدينة لاليبيلا الرمزية التي تضم أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بعد أحد عشر يومًا من إعلان الحكومة أنها استعادت السيطرة عليها.

ويمثل هذا الاستيلاء من المتمردين منعطفا مفاجئا آخر في النزاع المستمر منذ 13 شهرا، والذي أودى بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية عميقة في شمال ثاني أكثر دول إفريقيا سكانا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان قد أعلن بيان للقيادة العسكرية لجبهة تحرير شعب تيغراي نشرته وسائل إعلام موالية للجبهة، أن مقاتليها ”شنوا هجمات مضادة شاملة“ في نقاط عدة، وخصوصا على طول الطريق الذي يربط بين غاشينا ولاليبيلا في إقليم أمهرة.

وأورد البيان أن ”قواتنا دافعت أولا ثم شنت هجمات مضادة على القوة الهائلة التي كانت تهاجم جبهة غاشينا والمناطق المجاورة لها، ونجحت في تحقيق انتصار مجيد“.

يشار إلى أن لاليبيلا تقع على مسافة 645 كيلومترا شمال أديس أبابا، وفيها 11 كنيسة كهفية من العصور الوسطى محفورة في الصخور الحمراء، وهي محج رئيسي للمسيحيين الإثيوبيين.

واندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعدما أرسل رئيس الوزراء الجيش إلى إقليم تيغراي للإطاحة بالسلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت على السياسة في البلاد لثلاثة عقود سبقت وصول أبيي أحمد للمنصب.