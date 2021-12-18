حركة طالبان تعلن أنها ستستأنف إصدار جوازات السفر

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت سلطات طالبان في أفغانستان، اليوم السبت، أنها ستستأنف إصدار جوازات السفر في كابول، ما يعطى أملًا للأفغان الذين يشعرون بتهديد الإسلاميين، بمغادرة بلادهم قريبًا.

ويسعى آلاف الأفغان كذلك إلى الهرب من الأزمة الاقتصادية التي قد تستحيل أزمة إنسانية كبرى بعد توقف المساعدات الدولية منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وقال رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني للصحفيين إن ”إصدار جوازات السفر سيبدأ غدًا في 3 مناطق، من بينها كابول“.

وأُعيدت هذه الخدمة التي توقفت منذ إعادة طالبان السيطرة على البلاد، منتصف آب/أغسطس، لفترة قصيرة في تشرين الأول/أكتوبر، لكن تدفق الطلبات تسبب بمشكلات تقنية ما دفع طالبان إلى وقفها مجددًا بعد أيام قليلة.

وأكد علام غول حقاني، اليوم السبت، أن ”كل المشكلات التقنية حُلّت، وأُصلحت الأجهزة البيومترية“، مضيفًا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات.

وأوضح أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة، اعتبارًا من 10 كانون الثاني/يناير المقبل.

ويعد استئناف إصدار جوازات السفر اختبارًا لحسن نية طالبان التي تعهّدت للمجتمع الدولي بأنها ستسمح لمواطنيها الذين يرغبون بمغادرة البلاد والذين يحملون تأشيرات صالحة، بالقيام بذلك.

وبحسب الأمم المتحدة، تواجه أفغانستان ”واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم“، ومن المتوقع أن تزداد سوءًا مع بداية فصل الشتاء البارد، وحذَّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من ”مجاعة“ وشيكة.

وتطالب الحركة بإعادة إرسال المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد، ومحاربة المجاعة التي تلوح في الأفق.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، استؤنفت الرحلات الجوية الدولية في مطار كابول الذي تدفق إليه، في نهاية آب/أغسطس الماضي، آلاف الأفغان الراغبين في الفرار من البلاد بعد عودة الحركة الإسلامية إلى السلطة.

وكانت حركة طالبان، أعلنت في وقت سابق، أنها ستستورد آلات لطباعة الجوازات للقضاء على أي مشاكل تقنية في هذا المجال مستقبلًا.

وفي 15 آب/ أغسطس الماضي، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان، بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.