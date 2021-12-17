قوى أوروبية تحذر من اتجاه المفاوضات مع إيران نحو "حائط مسدود"

حذرت قوى أوروبية، اليوم الجمعة، من أن المفاوضات مع إيران فيما يخص إنقاذ الاتفاق النووي ”تتجه سريعا إلى حائط مسدود“، وفقاً لمسؤولين.

وتحدث دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون، الجمعة، عن تقدم طفيف في المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة استئنافها في أسرع وقت تجنبا لفشلها.

وقال الدبلوماسيون: ”تم إحراز بعض التقدم على المستوى التقني في الساعات الـ 24 الأخيرة“، لكنهم حذروا من ”أننا نتجه سريعا إلى حائط مسدود في هذه المفاوضات“.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قد أعرب، الجمعة، عن ”شكوك“ بشأن عدم وجود بيانات من إحدى كاميرات المراقبة لموقع نووي إيراني استُهدف بهجوم في حزيران/يونيو.

وتعرضت عدة كاميرات لأضرار في 23 حزيران/يونيو، بحسب إيران التي أعلنت بعد ذلك أنها أحبطت عملية ”تخريب“ إسرائيلية ضد مجمع ”تيسا“ الواقع في كرج قرب طهران.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تحصل الوكالة على الإذن ”الضروري“ للوصول إلى موقع يضم ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي.

وقد توصلت هذا الأسبوع إلى ترتيب مع إيران لاستبدال المعدات التي وصفها غروسي بأنها ”مهمة جدا“.

لكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من استعادة بطاقات الذاكرة الخاصة بكاميرا دمرت في الحادث، ولا حتى أجزاء منها.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين في فيينا: ”لدينا شكوك في هذا الشأن وسألناهم“ ماذا حصل بها، مضيفاً: ”آمل أن يعطونا إجابة لأنه من الغريب جدا“ أن تختفي.

وأكد وجود مصدر قلق آخر وهو ”الفاصل الزمني بين توقف الكاميرات في حزيران/يونيو والآن“، حسب قوله.

وقال غروسي: ”لا يمكن تعويض هذه الخسارة للمعلومات، لكن لدينا العديد من الوسائل والمقاربات التي يمكن أن تساعدنا على حل اللغز“.

وفي كرج، كما في المواقع الأخرى حيث فرضت إيران قيودا على عمليات التفتيش منذ شباط/فبراير، لن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من محتوى أدوات المراقبة إلا بعد رفع العقوبات الأميركية، وهو موضوع المحادثات الدبلوماسية الجارية في فيينا.