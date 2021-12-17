الأمم المتحدة تشرع في إجراء تحقيق دولي حول التجاوزات في إثيوبيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورة خاصة الجمعة، إنشاء لجنة دولية من الخبراء مكلفة بالتحقيق في التجاوزات المرتكبة في سياق النزاع في إثيوبيا وجمع أدلة عليها.

وتمت المصادقة على قرار اقترحه الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، بأغلبية 21 صوتا من أصل الدول الـ47 المشاركة حاليا في المجلس، مقابل 15 صوتا معارضا بينها الصين والعديد من الدول الإفريقية، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وكانت قد أدانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، ولا سيما التي تقوم بها قوات تابعة للجيش الإثيوبي في تيجراي.

وقالت المنظمتان- حسبما أفادت قناة ”فرانس 24“ إن مقاتلين في منطقة أمهرة متحالفين مع الجيش الإثيوبي يعتقلون مدنيين من تيجراي ويقتلونهم في موجة جديدة من العنف العرقي المرتبط بالحرب.

وأكدت المنظمتان- غير الحكوميتين المعنيتان بحقوق الإنسان- أن هؤلاء المقاتلين اعتقلوا في شهر نوفمبر الماضي مدنيين بينهم مراهقون ومسنون في غرب تيجراي.

يأتي هذا في وقت طالبت فيه ”لجنة حماية الصحفيين“ السلطات الإثيوبية بإطلاق سراح صحفيين اعتقلوا، منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وانتقدت إثيوبيا الجمعة جلسة خاصة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ركزت على الانتهاكات في البلاد، قائلة إن التعددية ”اختطفتها عقلية الاستعمار الجديد“.

وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي للهيئة التي تتخذ في جنيف مقرا لها، إن ”المجلس يُستخدم كأداة للضغط السياسي“ مستنكرا ”جهودا غير مثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على الأرض“.

يذكر أنه اندلعت الحرب في إثيوبيا في تشرين الثاني/نوفمبر عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى إقليم تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.

لكن بعد أن تكبّد المتمرّدون خسائر، حقّقوا انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول حزيران/يونيو قبل التقدّم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

ودفعت المخاوف من زحف المتمرّدين على العاصمة أديس أبابا دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أنّ حكومة أبيي أكّدت أنّ المدينة آمنة.

وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.