جدل إسرائيلي متصاعد حول تفعيل الخيار العسكري لمواجهة إيران

انشغلت الأوساط الإعلامية والمنتديات الفكرية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، بالحديث عن حتمية اللجوء إلى الخيار العسكري لوضع حد للطموح النووي الإيراني.

وتقول: ”تل أبيب تعمل من وراء الكواليس لدفع واشنطن للتلويح بجدية بتفعيل هذا الخيار، تحسباً لفشل التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران“.

وبالتزامن مع تلك الأطروحات، بدأت تُطرح أسئلة بشأن مدى جاهزية الجيش الإسرائيلي لعمل من هذا النوع، إضافة إلى وضع تصورات للتداعيات التي ستنجم عنه حال تنفيذه.

ورسخت التغطيات الإعلامية الإسرائيلية فكرة مفادها أن الجيش الإسرائيلي لم ينته بعد من التجهيزات لتوجيه ضربات داخل إيران.

ودعم هذه الفرضية الحديث عن تخصيص موازنات مالية لرفع مستوى الجاهزية لعمل عسكري من هذا النوع، يفترض أنه محفوف بالمخاطر، أي أن الامر سيستغرق سنوات.

لكن إلى جانب الحديث عن عدم الجاهزية التامة، ظهرت تقديرات أخرى تتحدث عن امتلاك إسرائيل القدرة في الوقت الراهن على توجيه ضربة جوية تستهدف برنامج إيران النووي، وبشكل منفرد، وذلك وفق ما أورده، اليوم الجمعة، موقع ”نتسيف نت“ الاستخباري العبري.

التكنولوجيا متاحة

واستند الموقع الإسرائيلي إلى رؤية للجنرال الأمريكي المتقاعد، دافيد دي روشيه، المحلل العسكري والأستاذ المشارك في جامعة الدفاع الوطني، والذي قدر أن إسرائيل ”يمكنها تنفيذ هجمات جوية ضد المنشآت النووية في إيران“.

ونقل الموقع عن دي روشيه، أن إسرائيل ”تمتلك حاليا التكنولوجيا التي تحتاج إليها، ولا سيما فيما يتعلق بسلاح الجو، لتوجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي“.

وقال: ”المقاتلات التي تمتلكها إسرائيل يمكنها الوصول إلى المجال الجوي الإيراني من دون أن يتم اكتشافها، وأنها قادرة على قطع هذه الرحلة إلى إيران عبر المجال الجوي اللبناني والسوري والعراقي“.

وتابع: ”إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها أن تفرض عليها دولة أخرى تهديدا وجوديا وأن تعيش في ظل تهديد إيراني بالإبادة“.

وذكر بأن الرؤية الاستراتيجية الإيرانية لا تعتمد على الأسلوب التقليدي ضد إسرائيل، إذ ستتعرض وقتها لكارثة تعلمها جيدا، ومن ثم قررت إيران التركيز على تطوير وشراء أسلحة غير تقليدية.

طلعات جوية

وسبقت دي روشيه إلى هذه الرؤية شخصيات إسرائيلية عديدة، ألمحت أو تحدثت صراحة منذ سنوات عن قدرة إسرائيل على شن هجوم داخل إيران.

وعلى سبيل المثال، صرح وزير المالية الإسرائيلي السابق يسرائيل كاتس، في حديث لصحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ الإيطالية، قبل عامين، بأن الخيار العسكري لمواجهة التقدم الإيراني نحو امتلاك سلاح نووي أصبح على الطاولة، وأنه بالإمكان اللجوء إليه.

وقبله زعم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، اللواء احتياط يعكوف عميدرور، في حديث لصحيفة ”فايننشال تايمز“، إن إسرائيل قادرة بالفعل على توجيه ضربات عسكرية لإيران.

ودلل على ذلك بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ في السنوات الأخيرة طلعات جوية لمسافات بعيدة للغاية حول العالم، ضمن الاستعدادات لهجوم من هذا النوع، وقال: “ المسافة بين إسرائيل وإيران تبلغ ألفي كيلومترا، وكل من لديه رادارات في الشرق الأوسط يعلم ماذا نفعل“.

تعهد الموساد

وتعهد رئيس ”الموساد“ دافيد برنياع، مطلع الشهر الجاري، خلال فعاليات استضافها مقر الرئيس الإسرائيلي، بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي إلى الأبد.

وقال: ”نحن في حالة تأهب، ونعمل بالتعاون مع زملائنا في المؤسسة العسكرية كل ما هو مطلوب من أجل إبعاد التهديد عن دولة إسرائيل، وتقويضه بكل السبل.. إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ليس فقط خلال السنوات القادمة ولكن إلى الأبد، وهذا تعهدي، وتعهد الموساد“.

تداعيات محتملة

وبصرف النظر عن امتلاك إسرائيل القدرة على توجيه ضربات داخل إيران من عدمه، فقد تطرقت العديد من الشخصيات والتقارير أيضاً إلى تداعيات هذه الضربة المحتملة، حال حدوثها.

في الإطار، نقلت قناة ”أخبار 12“ العبرية، اليوم الجمعة، تصريحا منسوبا لقائد ما تسمى ”جبهة إيران“ بالجيش الإسرائيلي، الجنرال طال كلمان، في شهر آذار/ مارس الماضي، أكد خلاله أن ”إسرائيل لديها القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني نهائيا“.

وأضافت القناة أن النقاش داخل الجيش لا يتوقف إطلاقا بشأن سؤال: ”ماذا سيحدث بعد الهجوم الإسرائيلي“، وأن التقديرات السائدة بالجيش هي أن البلاد ستتعرض لإطلاق صاروخي مكثف وستدخل الحرب على الجبهة الشمالية، ربما تنتقل إلى جبهات أخرى.

ولفتت إلى أن تلك التقديرات ترجح أن تندلع تلك الحرب، أي مع ”حزب الله“، حتى في الوقت الذي لم يعد فيه الطيارون إلى إسرائيل بعد قصف الأهداف المحددة في إيران.

توريط أمريكا

ورأت أن المشكلة تتعلق بكيفية التعاطي مع حرب مفاجئة، ولا سيما على صعيد الجبهة الداخلية المدنية، لأن عنصر المفاجأة والسرية يحتم عدم إصدار تعليمات للمواطنين تدل على نوايا شن هجوم على إيران، وكذلك عدم إعلان التعبئة العامة لعدم لفت الأنظار.

ونبهت القناة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل في حاجة لاستخدام مقاتلات من طرز مختلفة (15F16 -F -35 (F، تحمل ذخيرة ووسائل قتالية أمريكية، ما يعني أن الرد الإيراني سيشمل ضرب القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي.

وذهبت إلى أنه في حال هاجمت إسرائيل إيران من تلقاء نفسها، سوف تتسبب في إدخال الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد إيران.

إيران ليست العراق

وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ظهر رئيس ”الموساد“ الأسبق تامير باردو، في ندوة نظمتها جامعة ”رايخمان“ الإسرائيلية الخاصة، تحت عنوان ”الخطر الإيراني – هل لدينا استراتيجية فعالة؟“.

وتحدث المسؤول الاستخباري السابق حول تداعيات عملية من هذا النوع، ومخاطر تنفيذ عمل عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقال: ”تعلم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كيف تنفذ بشكل رائع ضربة ضد المفاعل السوري، وتعلم كيف تنفذ عملية مثل تحرير الرهائن في عنتيبي، لكنها ليست بنفس القدرة لو كان الحديث عن طعنة مركزة“، في إشارة إلى توجيه ضربات للمفاعلات الإيرانية.

وحذر من أن ”مفاعلات إيران ليست على غرار المفاعل العراقي“، وأن الحديث يجري عن دولة تقع في دائرة التهديد الثالثة، ولفت إلى أنه: ”لو لم تكن إسرائيل قادرة على الاستحواذ على إيران مثلما فعلت أمريكا بالعراق، سوف نجد أنفسنا في مكان غير جيد“.