رئيس الوزراء البريطاني يقر بمسؤوليته عن خسارة حزبه في انتخابات فرعية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن الهزيمة الساحقة التي مني بها حزبه في انتخابات فرعية لمقعد لم يخسره المحافظون من قبل، في حين قالت له مرشحة الحزب الليبرالي-الديمقراطي هيلين مورغن ”إن حكومتك التي تحكم بناء على الأكاذيب والغرور، يجب أن تحاسب“.

وبحسب وكالات ومواقع رسمية قال جونسون: ”أتفهم تماماً سبب شعور الناس بالإحباط“ في إشارة إلى الناخبين الذين صوتوا لصالح الحزب الديموقراطي الليبرالي المنافس الخميس في نورث شروبشير في وسط إنكلترا.

وتابع قائلاً: ”أنا مسؤول عن كل ما تقوم به الحكومة وبالطبع أتحمل المسؤولية الشخصية عنه“.

وعلق جونسون على الهزيمة التي مني بها حزبه، معتبراً أن ”التصويت في الشمال محبط للغاية“، ملقياً باللوم على ”إحباط“ الناخبين، حسبما نقلت مواقع رسمية أخرى.

وقال: ”سلسلة طويلة من الأمور حول السياسة والسياسيين في العناوين الرئيسية قد طغت على رسائل الحكومة حول قضايا مثل كوفيد والرعاية الصحية والوظائف“.

وقد وافق على أن هذا يشمل محاولته الخاصة لتغيير قواعد الفساد في البرلمان، والتي أدت إلى الانتخابات الفرعية بعد استقالة النائب أوين باترسون، بدلاً من قبول تعليق عضوية مجلس العموم.

وشهد حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، هزيمة كبيرة في انتخابات تشريعية فرعية جرت في وسط إنجلترا وخسر فيها أحد معاقله.

وأظهرت النتائج الرسمية أن مرشحة الحزب الليبرالي-الديمقراطي هيلين مورغن فازت بالمقعد النيابي عن دائرة نورث شروبشير بعدما حصلت على 47 % من الأصوات متقدمة بذلك بحوالي ستة آلاف صوت على منافسها الذي رشحه حزب رئيس الوزراء لخلافة النائب المحافظ أوين باترسون.

وعلقت مورغن على فوزها بالقول: ”إن الناخبين أكدوا بوضوح لبوريس جونسون أن ”اللعبة انتهت“، مضيفة: ”توجهت إلى جونسون قائلة، إن حكومتك التي تحكم بناء على الأكاذيب والغرور، يجب أن تحاسب“.

وكان باترسون يشغل هذا المقعد منذ 1997 واضطر للاستقالة إثر فضيحة سياسية، وحصل في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2019 على 62,7 % من الأصوات وأغلبية مريحة من 23 ألف صوت.

فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات أمس الخميس في هذه الدائرة الانتخابية الريفية في إنكلترا التي هيمن عليها لعقود حزب المحافظين، 46,3 % (38093 ناخباً حسب التعداد النهائي)، مقابل 62,9 % في اقتراع عام 2019.