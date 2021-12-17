موسكو تقدم لائحة اقتراحات للحد من الوجود العسكري الغربي في جوارها

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

كشفت روسيا يوم الجمعة اقتراحين من شأنهما الحد من النفوذ العسكري لأمريكا وحلف شمال الأطلسي في جوارها وتريد التفاوض ”بدءا من السبت“، مع الولايات المتحدة على هذه الإجراءات التي تعتبر أساسية لمنع تصعيد التوتر.

وهذان الاقتراحان اللذان أطلق عليهما ”معاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الضمانات الأمنية“ و“اتفاق حول تدابير لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء“ في حلف شمال الأطلسي، ينصان على حظر أي توسع إضافي للناتو وكذلك إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في الجمهوريات السوفياتية السابقة، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وكان ”الناتو“ والاتحاد الأوروبي حذرا أمس الخميس، موسكو من ”عواقب وخيمة“ إذا تدخلت عسكريا في أوكرانيا، بعد رفض اعتراض روسيا على انضمام كييف المحتمل إلى الحلف.

وأكد رؤساء دول وحكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل، أن ”أي عدوان جديد ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وثمن باهظ“.

وورد ذلك في نتائج أقرت بالإجماع بعد مناقشات في جلسة مغلقة استمرت ساعات حول العقوبات الاقتصادية الأوروبية الممكنة.

من جهته، شدد الحلف الأطلسي في بيان صدر بالتزامن مع إعلان موقف قادة الاتحاد الأوروبي على أن ”أي عدوان آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وسيكون الثمن الذي يتعين دفعه باهظا“.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع في مقر الناتو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ”لن نساوم إطلاقا على حق أوكرانيا في اختيار مسارها وحق الحلف في حماية جميع أعضائه والدفاع عنهم، وعن واقع وجود شراكة بين الناتو وأوكرانيا“.

وتطالب روسيا الحلف الأطلسي بالتخلي ”رسميا“ عن قراره لعام 2008، بفتح الباب أمام أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى التكتل في خطوة تشكل خطا أحمر بالنسبة إلى الكرملين.

وقال ممثل دولة أوروبية لوكالة ”فرانس برس“ يوم الخميس، إن ”علينا تجنب الدخول في لعبة موسكو“.

وأضاف أنه ”في مواجهة الضغط العسكري الذي تمارسه روسيا، يجب أن نتجنب الأخطاء“، معتبرا أن ”قبول الشروط الموضوعة سينم عن ضعف لكن يجب تجنب التصعيد أيضا“.

وكانت روسيا قد سلمت يوم الأربعاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية كارين دونفريد، خلال زيارتها لموسكو لائحة ”مقترحات“ بشأن الضمانات القانونية المطلوبة من الناتو.

وزارت دونفيرد بروكسل أمس الخميس، لعرض هذه المقترحات على سفراء الدول الأعضاء في الحلف، كما ذكرت مصادر دبلوماسية في الناتو.

وأضفى ستولتنبرغ طابعا رسميا على رفض طلب موسكو، بينما أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي التي ينتمي 21 منها إلى الحلف الأطلسي، تصميما على عدم الرضوخ ودعوا روسيا إلى حوار مع كييف.

ولم تنشر أي معلومات عن الرد الممكن في البيان.

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن ”ترك الخصم في حالة غموض هو أفضل طريقة لاستخدام سلاح العقوبات“.