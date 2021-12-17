سفير أوكرانيا في تل أبيب: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في غضون أشهر

قال سفير أوكرانيا في إسرائيل يفغين كورنيتشوك، إن بلاده ”ستعترف بالقدس عاصمة إسرائيل الوحيدة قريبا“.

وأعرب كورنيتشوك عن أمله في ”فتح فرع لسفارتها في المدينة العام المقبل، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي“.

وأبلغ كورنيتشوك صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ في مقابلة نشرت، أمس الخميس، عن اعتقاده بأن ”الاعتراف مسألة أشهر وليس سنوات“.

وأضاف أن ”الرئيس الأوكراني لديه شروط مسبقة محددة في العلاقة الأمنية والدفاعية بين البلدين قبل أن تحدث تلك الخطوة“.

ولفتت ”تايمز أوف إسرائيل“ إلى أن ”تصريحات السفير جاءت في احتفال بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات الإسرائيلية الأوكرانية، حضره وزير شؤون القدس زئيف إلكين“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ”إلكين أعرب عن أمله في أن يفتح الرئيس فولوديمير زيلينسكي الفرع في القدس، وهو المشروع الذي كان قيد الإعداد منذ ولاية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو“.

وبحسب الصحيفة، فإن ”إسرائيل عملت باستمرار مع روسيا لإنشاء آلية فعالة من أجل تجنب التوترات في سوريا، وأن تل أبيب كانت دوما حذرة من استعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع علاقاتها الدفاعية مع أوكرانيا“.

وذكرت الصحيفة كذلك أن ”وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف زار إسرائيل، الشهر الماضي؛ لحضور الاجتماع الثاني عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل وأوكرانيا، حيث أثير موضوع القدس، بحسب مصادر مطلعة“.

وكشفت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ أن ”إلكين والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تحدثا عن الاعتراف بالقدس مع زيلينسكي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما زارا أوكرانيا“.

وقالت الصحيفة: ”في حين أن تصريح السفير لا يرقى إلى مستوى الاعتراف الرسمي، إلا أنه أظهر الاتجاه الذي تسير فيه العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة“.

ونقلت ”تايمز أوف إسرائيل“ عن إلكين قوله: ”لقد عملت لسنوات من أجل أن تفتح المزيد من الدول فروعا للسفارات في القدس، وآمل أن أرى هذا العمل يؤتي ثماره“.

وأبلغ كورنيتشوك الصحيفة: ”بمجرد حصولنا على الإذن، سنفعل ذلك على الفور، من الواضح أننا يجب أن ننتظر الاعتراف الرسمي“، معتبرا أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية والتقنية بين البلدين“.