القادة الأوروبيون يحذرون روسيا: غزو أوكرانيا سيكون "ثمنه غاليا"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وجه القادة الأوروبيون خلال قمة عقدوها في بروكسل، الخميس، تحذيرا مشتركا إلى روسيا، من ”عواقب وخيمة وثمن غال“ في حال غزوها أوكرانيا.

وأقر القادة الأوروبيون إعلانا أكدوا فيه دعمهم ”الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“.

كما أكد الإعلان أن ”أي محاولة عدوان جديدة على أوكرانيا ستكون عواقبها وخيمة وثمنها غاليا“.

ودعا الإعلان، روسيا، إلى ”تخفيف حدة التوتر الناجم عن التعزيزات العسكرية“ على طول حدودها مع أوكرانيا، وإلى ”الانخراط في محادثات دبلوماسية من خلال آلية موضوعة أساسا بمشاركة باريس وبرلين وكييف“.

وأكد الإعلان أن غزوا محتملا سيكون ”ثمنه غاليا بما يشمل عقوبات تنسق مع الشركاء“، وذلك وسط معلومات تفيد أن الولايات المتحدة تحث الأوروبيين على تحضير رد مشترك في وجه موسكو.

وهذه التصريحات من أبرز التحذيرات الصادرة في الأسابيع الأخيرة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي لردع أي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، وتقليص هامش المفاجأة لدى موسكو.

وأوكرانيا هي نقطة الخلاف الرئيسية بين روسيا والغرب في الوقت الحالي. وتقول الولايات المتحدة إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا، ربما استعدادا للغزو.

لكن موسكو تؤكد أن ”تصرفاتها دفاعية محض“، وتتهم كييف والغرب بـ“التصرفات الاستفزازية“.

وتريد روسيا أن تضمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ عدم توسع التحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق، أو نشر أنظمة أسلحة معينة في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا.