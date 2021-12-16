مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين بهجوم مسلح في الضفة الغربية

لقي مستوطن إسرائيلي مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة ”حومش“ الواقعة بين مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مستشفى بيلينسون الإسرائيلي مقتل المستوطن إثر إصابته بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة ”حومش“، وفق القناة 12 العبرية.

وسبق ذلك، الإعلان عن إصابة المستوطن بعيار ناري في الرقبة، فيما أصيب اثنان آخران بجراح متوسطة جراء إطلاق نار عند مدخل المستوطنة الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر عبرية إن قوات الأمن تقوم بفحص الخلفيات التي تقف وراء الحادث، في حين قالت تقارير إن أشخاصا كمنوا للسيارة الإسرائيلية خلف الأشجار وأمطروها بوابل من النيران، ثم انطلقوا بسيارة مبتعدين عن المكان.

من جهتها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية بدأت عمليات بحث عن منفذي عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أن مسؤولا أمنيا أشار إلى وجود شكوك تفيد بأن خلفية عملية إطلاق النار ”قومية“.

وقالت منظمة الإنقاذ الإسرائيلية ”زاكا“ إن ”مروحية تابعة للجيش قامت بإخلاء المصابين جراء عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أنه تم نقل مستوطن يبلغ من العمر 20 عاماً حالته حرجة جداً إلى مستشفى بيلينسون قبل إعلان وفاته.

وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه تم إطلاع بينيت على تفاصيل عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة حومش، في حين اكتفى الجيش الإسرائيلي بالتأكيد على وقوع العملية، مشيراً إلى أن الحادثة قيد الفحص.

الجدير ذكره أنه ومنذ بداية عام 2007 بدأ المستوطنون بالعودة إلى المستوطنة المذكورة في مناسبات الأعياد، وأسسوا حركة أطلق عليها اسم ”حركة العودة إلى حومش“، فيما كان الجيش الإسرائيلي يؤمن لهم الطرق والمكان.

وتشهد مستوطنة ”حومش“ المخلاة شمال بلدة برقة، والتي تقع على جوانب الطريق المؤدي إلى جنين، اعتداءات من قبل المستوطنين على مركبات المواطنين الفلسطينيين المارة من المنطقة.

يشار إلى أن الضفة الغربية شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا في العمليات ضد المستوطنين والأهداف الإسرائيلية، الأمر الذي دفع وزير الدفاع بيني غانتس إلى إصدار تعليمات بتشديد الحالة الأمنية في الضفة الغربية.