إطلاق سراح 12 أمريكيا اختطفتهم عصابة بهايتي قبل شهرين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفرج، اليوم الخميس، عن 12 فردا من مجموعة كانت تضم 17 مبشرا من أمريكا الشمالية وأقارب لهم، كانوا لا يزالون مختطفين منذ منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في هايتي لدى عصابة، كما أعلن ناطق باسم الشرطة الوطنية غاري ديروزييه.

وأضاف غاري ديروزييه: ”نحن نؤكد الإفراج عن الأشخاص الـ 12 الذين كانوا لا يزالون رهائن“، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت العصابة قد أطلقت سراح 5 من أعضاء المجموعة المؤلفة من أمريكيين وكندي، اثنان منهم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، و3 في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وعلقت منظمة ”كريستشن إيد مينيستريز“ التي مقرها في ولاية أوهايو الأمريكية والتي ينتمي إليها هؤلاء المبشرون، عبر موقعها قائلة: ”نشكر الله على استجابته للصلاة.. الرهائن الـ12 المتبقون أحرار!“.

وفي الـ16 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي خطفت المجموعة في منطقة شرق العاصمة ”بور-أو-برنس“، تسيطر عليها إحدى أقوى عصابات الجريمة في هايتي، وذلك خلال عودتهم من زيارة لدار للأيتام.

وكانت المنظمة الدينية أعلنت سابقا أنّ الرهائن هم 12 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 18 و 84 عاماً، و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و15 سنة.

وكان أفراد عصابة ”400 ماوزو“ التي خطفت هؤلاء الأشخاص طلبوا مليون دولار عن كل شخص مخطوف، بحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة ”فرانس برس“.

وفي شريط فيديو نشر في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي، هدد زعيم هذه العصابة المسلحة بقتل الرهائن.

وبعد أيام، أعلنت الشرطة الهايتية أنها ”تلقت أدلة على أن جميع الرهائن على قيد الحياة“.

وتصنّف حكومة الولايات المتحدة هايتي دولة في المنطقة الحمراء، وتنصح رعاياها بتجنّب زيارة هذا البلد؛ بسبب عمليات الخطف التي عادة ما يقع أمريكيون ضحيتها.

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، احتجز عشرة أشخاص، بينهم راهبتان فرنسيتان، لمدة 20 يوما على أيدي هذه العصابة في المنطقة نفسها.

وبقيت العصابات المسلحة محصورة منذ فترة طويلة في الأحياء الفقيرة في العاصمة، لكنها بسطت سيطرتها في الأشهر الأخيرة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى محطات الوقود.