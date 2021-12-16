للمطالبة بحقوقهن.. نساء أفغانيات يتظاهرن بإذن من طالبان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

خرجت عشرات الأفغانيات في مسيرة، يوم الخميس، في كابول للمطالبة بحقهن في التعلّم، والعمل، والتمثيل السياسي، خلال تظاهرة سمحت بها حركة طالبان.

ورددت العديد من المتظاهرات هتافات: ”طعام، وظائف، حرية“، فيما رفعت أخريات لافتات تطالب بتولي المرأة مناصب سياسية.

ورغم أن حكام أفغانستان الجدد حظروا التظاهرات، فإن السلطات منحت الإذن لتنظيم هذه المسيرة التي أقيمت في جو بارد بعد أول تساقط للثلوج.

وحملت العديد من النساء لافتات تردد شكاوى حركة طالبان بتجميد المجتمع الدولي المساعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وتعهّدت حركة طالبان التي أعادت السيطرة على البلاد، منتصف آب/أغسطس، الحكم بطريقة أقل وحشية مما كانت عليه عندما كانت في السلطة خلال التسعينيات، لكن النساء ما زلن مستبعدات إلى حد كبير من الوظائف العامة، والتعليم الثانوي.

ورغم حصولهن على الحق في التظاهر، اليوم الخميس، قالت مشاركات إنهن ما زلن يخشين القادة الجدد.

وعند مفترق طرق، وقف مقاتلون من طالبان مسلّحين ببنادقهم لكنه سُمح للمسيرة بالاستمرار.

وقالت شهيرة كوهيستان (28 عامًا) إحدى المتظاهرات: ”الخوف ما زال قائمًا، لكن لا يمكننا العيش في خوف، وعلينا أن نحارب خوفنا“.

وقالت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 من الأفراد السابقين في قوات الأمن الوطنية الأفغانية وغيرهم قتِلوا منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم، في أغسطس/ آب، معظمهم على أيدي الجماعة الإسلامية المتشددة التي تجند الصبية، وتقمع حقوق النساء.

وقالت ندى الناشف، نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن 50 آخرين على الأقل يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش- ولاية خراسان، وهو عدو أيديولوجي لطالبان، قتلوا شنقًا أو بواسطة قطع الرأس.

وأضافت في كلمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن ما لا يقل عن 8 نشطاء أفغان، وصحفيين اثنين، قتلوا، منذ أغسطس/ آب، ووثقت الأمم المتحدة أيضا 59 احتجازًا غير قانوني وتهديدات لهم، بحسب رويترز.

وقالت: ”سلامة القضاة، وممثلي الادعاء، والمحامين الأفغان، خاصة النساء العاملات في المجال القانوني، مسألة تثير القلق بوجه خاص“.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ ذكرت، مطلع نوفمبر الماضي، أنه ”بعد الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان، انضم عدد من الجنود وأعضاء سابقين في جهاز المخابرات الأفغاني الذي دربته الولايات المتحدة ووحدات النخبة العسكرية إلى الفرع المحلي لتنظيم داعش (ولاية خراسان)“.