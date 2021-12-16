اليونان.. إدانة مواطنَين بتهمة التجسس لحساب أنقرة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفاد تلفزيون ”إي آر تي“ الرسمي، مساء الأربعاء، أن محكمة في جزيرة رودس حكمت على يونانيَين أحدهما موظف في قنصلية تركية بالتجسس لحساب تركيا.

وأدانت أنقرة على الفور الحكم، وقالت وزارة الخارجية التركية إن المحكمة ”عملت بانحياز“.

وحكم على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا كان يعمل في القنصلية التركية في جزيرة رودس بالسجن 5 سنوات.

وقال التلفزيون إن رجلًا آخر يبلغ من العمر 53 عامًا حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات وأفرج عنه بكفالة.

والمدعى عليه الثاني طباخ سابق في سفينة عمل على متن عبارة بين رودس وجزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تبعد كيلومترين عن الساحل التركي في منطقة بحرية متنازع عليها بين تركيا واليونان، وهي تسبب توترًا بين البلدين.

واستأنف الرجلان الحكم.

ويعتقد أن الرجلين ينتميان إلى الأقلية المسلمة في اليونان، وقد أوقفا في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وذكرت وسائل إعلام يونانية حينذاك أن الطباخ السابق كان يبلغ المشتبه به الثاني عن موقع سفن البحرية اليونانية، ويقدم مزيدًا من المعلومات بشأن القوات المسلحة اليونانية.