الحلف الأطلسي يرفض طلبا روسيا باستبعاد انضمام كييف

رفض حلف شمال الأطلسي ”ناتو“، اليوم الخميس، دعوات روسية لاستبعاد انضمام أوكرانيا مستقبلا إلى الحلف، مشددا على أهمية شراكته مع كييف.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر التحالف في بروكسل: ”لن نساوم على حق أوكرانيا في اختيار طريقها“.

وأضاف: ”لن نساوم على حق الناتو في حماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، ولن نساوم على حقيقة أن لدى الناتو شراكة مع أوكرانيا“.

من جهته قال الرئيس الأوكراني: ”منذ العام 2014، منذ اندلاع الحرب، دفعت روسيا أوكرانيا نحو الناتو، واليوم تصعّب الطريق للانضمام إليه“.

ويتّهم الغرب روسيا بأنها تحضّر لغزو جديد لأوكرانيا وبنشر قوات كبيرة على حدودهما المشتركة.

والأربعاء، سلمت روسيا قائمة ”مقترحات“ بشأن ضمانات لأمنها لمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا كارين دونفريد خلال زيارتها موسكو.

ووصلت دونفيلد إلى بروكسل الخميس، لتقديم هذه المقترحات إلى حلف شمال الأطلسي، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء، وفق مصادر دبلوماسية في الناتو.

وقال قادة دول مطلة على بحر البلطيق، ودول وسط أوروبا، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يتعرض لهجوم متعدد الجبهات من جانب روسيا.

ودعوا إلى تأييد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو، في حين أشارت ليتوانيا، إلى احتمال شنّ ضربات عسكرية روسية من روسيا البيضاء.

وتعتبر التحذيرات التي صدرت في قمة للاتحاد الأوروبي، من أبرز التحذيرات الصادرة في الأسابيع الأخيرة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي، لردع أي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، وتقليص هامش المفاجأة لدى موسكو.