"الشاباك" يعلن اعتقال إسرائيلي وفلسطيني من غزة بتهمة التجسس لصالح حماس

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، اليوم الخميس، اعتقال اثنين أحدهما عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية والآخر فلسطيني من قطاع غزة، بتهمة التجسس لصالح حركة حماس على بطاريات القبة الحديدية ومواقع عسكرية.

وقال ”الشاباك“، في بيان له، إنه ”ضِمن نشاط مشترك مع الشرطة الإسرائيلية تم اعتقال فلسطيني من غزة يحمل تصريح عمل تجاريا، ومواطن إسرائيلي آخر له عائلة في غزة، قامت حماس بتشغيلهما للتجسس لصالحها على بطاريات القبة الحديدية ومواقع الجيش وجمع معلومات وتصوير تجمعات الجنود“، وفق ما أورد موقع ”مكور ريشون“ العبري.

وأوضح ”الشاباك“، أن التحقيقات التي تم إجراؤها تشير إلى أن ”المعتقلين تم تجنيدهما للتجسس على إسرائيل، وأن الاثنين التقيا مع نشطاء من حركة حماس خلال تواجدهما في قطاع غزة“، مشيرًا إلى أن اللقاءات كانت من أجل ”استقبال المهمات واستمرار الاتصالات العملياتية السرية“.

وأشار إلى أن ”التحقيق مع أحد المعتقلين كشف تجنيده من قبل حماس منذ عام 2019، وأنه كجزء من أنشطته قام بمهام جمع المعلومات عن أنظمة القبة الحديدية الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد، كما عمل على تصوير جنود الجيش الإسرائيلي سرًّا في محطة عسقلان المركزية“.

وبين أن ”التحقيقات مع المعتقل الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية أظهرت أنه تم تجنيده من قبل حماس خلال العام الماضي، إذ تمكن من القيام بمهام جمع معلومات تتعلق بالقواعد العسكرية وجنود الجيش الإسرائيلي وأنظمة القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد“.

واشار ”الشاباك“ الإسرائيلي، إلى أن ”المعتقل الأخير سعى للحصول على أسلحة وتنفيذ هجوم داخل إسرائيل“.

وأكد جهاز الأمن العام، أنه ”يأخذ على محمل الجد أي نية لنشاط تجسس من قطاع غزة، وأنه سيواصل العمل مع الشرطة الإسرائيلية والجيش لكشف وإحباط أي نشاط عدائي من جانب المنظمات الفلسطينية“، وفق قوله.

وحسب الموقع العبري، فإنه تم تقديم لائحة اتهام اليوم الخميس في محكمة اللد المركزية من قبل النيابة ضد المعتقل الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، في حين تم تقديم لائحة اتهام من قبل مكتب المدعي العام لجهة الجنوب ضد المعتقل الآخر، حيث نُسب لكليهما ارتكاب مخالفات أمنية جسيمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتقال فلسطينيين من قطاع غزة ومواطنين عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية بتهمة التجسس لصالح حركة حماس.