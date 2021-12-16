"الكرملين" يرفض حكم القضاء الألماني على روسي بتهمة قتل معارض شيشاني

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، رفضه ”القاطع“ لقرار القضاء الألماني الذي حكم على روسي بالسجن مدى الحياة لإدانته بقتل معارض شيشاني في برلين بأوامر مفترضة من موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين ”نحن نرفض بشكل قاطع هذه الاستنتاجات“.

فقد أدانت محكمة برلين الأربعاء هذا الروسي بقتل جورجي ينتمي إلى الأقلية الشيشانية في حديقة في برلين في وضح النهار في الـ23 من آب/أغسطس 2019، مؤكدة أنه ”تم بأمر مباشر من موسكو“.

ورأت محكمة برلين التي تحاكمه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 أن الرجل المعروف باسم، فاديم كراسيكوف، مدان بقتله بالرصاص جورجيًّا من الأقلية الشيشانية في برلين.

كما حرمه القضاة من إمكانية طلب الإفراج المشروط بعد 15 عامًا.

وكان الجورجي تورنيك كافتاراشفيلي، قتِل بثلاث رصاصات في وضح النهار في قلب العاصمة الألمانية، في قضية سممت العلاقات المتوترة أصلا بين ألمانيا وروسيا.

ونفت روسيا باستمرار أي تورط لها لكن القضاء الألماني اتهم بشكل واضح السلطات الروسية.

وقال المدعي العام لارس مالكيس، في لائحة الاتهام التي وجهها في السابع من كانون الأول/ديسمبر إن ”المتهم كان قائد وحدة خاصة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي“.

وأضاف أنه ”قام بتصفية أحد المعارضين السياسيين انتقاما منه“، في إشارة إلى ”هجوم من الواضح أنه تم التحضير له منذ فترة طويلة“ ونُفذ ”بدم بارد“.

من جهته، أكد رئيس المحكمة، أولاف أرنولدي، أن ”السلطات الروسية أعطت المتهم الأمر بتصفية الضحية“.

وكان الجورجي الزعيم السابق للانفصاليين الشيشان قاتَل في القوات الروسية بين 2000 و2004.

وكان يعيش منذ 2016، مع عائلته في ألمانيا حيث تقدم بطلب للحصول على اللجوء.

وطوال محاكمته، نفى المتهم الهوية التي نسبتها إليه النيابة قائلا إنه ”لا يعرف أحدا باسم، كراسيكوف“.

وطردت ألمانيا في نهاية 2019 دبلوماسيين روسيين احتجاجا على عدم تعاونهما، في إجراء ردت عليه موسكو بإبعاد اثنين من الدبلوماسيين الألمان.

وأثارت جريمة القتل هذه، وتسميم المعارض للكرملين، أليكسي نافالني، الذي تمت معالجته صيف 2020، في العاصمة الألمانية قبل سجنه في روسيا، مثل الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، في بريطانيا في 2018، شكوكا جدية بشأن دور لقوات الأمن الروسية في عمليات عنيفة.

لكن تورط موسكو لم يتم إثباته حتى الآن في هذه القضايا ونفى الكرملين دائما أي مسؤولية له.

وتضاف هذه القضايا إلى العديد من الخلافات الدبلوماسية بين برلين وموسكو منذ الهجوم على مجلس النواب الألماني ”بوندستاغ“ في 2015 الذي نسب إلى روسيا.