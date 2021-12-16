إيران ترهن تسليم معلومات كاميرات المنشآت النووية برفع العقوبات

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الخميس، إن تسليم معلومات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية الإيرانية، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرهون برفع العقوبات.

وذكر كمالوندي: ”تقرر أن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون اللازم، من أجل الفحص الدقيق للجوانب الفنية والأمنية والقضائية، لكاميرات الوكالة، في مجمع تسا بمدينة كرج غرب طهران، وسيتم إعادة تركيب كاميرات الوكالة“.

وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أنه “ وبمجرد رفع جميع العقوبات، يمكننا توفير معلومات كاميرات مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية للوكالة“.

وكانت إيران أعلنت في مطلع تموز/ يوليو الماضي، عن تعرض منشأة ”تسا“ غرب طهران، لهجوم أدى إلى تدمير كاميرات المراقبة.

وكانت منشأة ”تسا“ تستخدم لصنع أجهزة طرد مركزي، وقد اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وأعلنت إيران الليلة الماضية، عن توصلها إلى إتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسمح بموجبه للوكالة بتغيير كاميرات المراقبة في منشأة ”تسا“ النووية.

وذكرت وكالة أنباء ”نور نيوز“ التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، أنه ”بعد انتهاء التحقيقات القضائية- الأمنية، على الكاميرات المتضررة، وبعد إدانة الوكالة الدولية للعمل التخريبي الذي تعرضت له منشأة ”تسا“ مطلع تموز/ يوليو الماضي، تم الاتفاق على تغيير كاميرات المراقبة“.

وأضافت الوكالة، أن ”الاتفاق ينص على موافقة الوكالة الدولية، بفحص الكاميرات من قبل خبراء إيرانيين قبل وضعها، فيما ستحتفظ إيران بالصور التي ستسجلها هذه الكاميرات الجديدة“.

ونقلت وكالة ”رويترز“، عن مسؤول أمريكي قوله، أنه ”إذا تم تنفيذ الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلن تتوقع الولايات المتحدة اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخاص بهذا الشأن قبل نهاية العام“.

وظل الجدل يدور منذ فترة طويلة، حول استبدال الكاميرات الأربع، وقد أبدت إيران في البداية معارضتها لطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تركيب كاميرات جديدة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن عن اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتركيب كاميرات جديدة في كرج.

وقال عبد اللهيان مساء الأربعاء، إن الاتفاقية ”الجيدة“ ستهدّئ بعض المخاوف بشأن برنامج إيران النووي، مضيفًا ”إذا تم حل مشكلة كاميرات المراقبة، فسيتم حل أحد الخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أثيرت خلال رحلات رافائيل غروسي في أيلول/ سبتمبر ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، إلى طهران“.

وتجري إيران منذ الخميس الماضي، الجولة الثامنة من المفاوضات النووية مع القوى الدولية، بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، في عام 2018.

وتتفاوض كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة، مع إيران في فيينا.