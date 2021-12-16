بكين تعترض على عقوبات أمريكية تستهدف شركات صينية على خلفية تجارة مخدرات

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها ”تعترض بشدة“ على عقوبات أمريكية تستهدف 4 شركات وتاجر مخدرات صينيًّا، متهمين بتشجيع تجارة المواد الأفيونية، التي تتسبب بعدد وفيات قياسي نتيجة جرعات زائدة في الولايات المتحدة، وفق ما أوردته، وكالة فرانس برس“.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، أمام الصحافة ”نحض الولايات المتحدة على احترام الوقائع والبحث بنفسها عن أسباب سوء استخدام المواد الأفيونية على أراضيها، بدلًا من تجريم الدول الأخرى“.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تشديد نظام العقوبات الأمريكية ضد أطراف في مجال تجارة المخدرات الدولية؛ ما سينطبق فورًا على تاجر مخدرات صيني و4 شركات متهمة بالمشاركة في الإنتاج غير القانوني لمادة فينتانيل في السوق الأمريكية، بحسب ما جاء في بيانين للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية.