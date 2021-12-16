بعد محادثات مع واشنطن.. موسكو مستعدة للعمل البنّاء على مقترحات الأمن الأوروبية

قالت وكالة الإعلام الروسية الخميس، نقلا عن وزارة الخارجية، إن روسيا مستعدة للعمل البنّاء مع الغرب فيما يتعلق بمقترحات الأمن الأوروبية رغم الخلافات القائمة بين الجانبين.

كانت الولايات المتحدة قالت إنها ستعرض المقترحات الروسية المعنية بالأمن الأوروبي على حلفائها وشركائها بعد أن قدمتها موسكو خلال محادثات جرت مع كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الروسية الأربعاء.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن موسكو ترى أن هذه خطوة في تجاه الحوار الموضوعي.

وجرت المحادثات الأربعاء، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الشرق والغرب جراء حشد روسيا قوات بالقرب من أوكرانيا.

وحذرت دول غربية، من أن روسيا ربما تكون بصدد شن هجوم جديد على أوكرانيا وهو ما نفته موسكو.

وتريد روسيا، أن تضمن من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، عدم توسع التحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق أو نشر أنظمة أسلحة معينة في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن ”مناقشة مستفيضة جرت بشأن مسألة الضمانات الأمنية (لروسيا) في ضوء المحاولات المستمرة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتغيير الوضع العسكري والسياسي في أوروبا لصالحهما“.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى بشأن الاجتماع.

ويقول الكرملين إن ”توسع الحلف يهدد روسيا ويتعارض مع التطمينات التي حصلت عليها مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991“.

لكن الحلف يشير إلى أن أنشطته دفاعية بطبيعتها، وتهدف لردع أي عدوان روسي جديد، بينما أكدت واشنطن مرارا أنه لا يمكن لأي دولة أن تعترض على تطلعات أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف.

من ناحية أخرى، قال مسؤول في الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاز الأربعاء، على دعم نظيره الصيني شي جين بينغ، في مساعيه للحصول على ضمانات أمنية ملزمة من الغرب.

وقال يوري أوشاكوف المسؤول في الكرملين في إفادة صحفية، إن شي أبلغ بوتين خلال مكالمة عبر الفيديو أنه يتفهم مخاوف روسيا ويدعم المبادرة الروسية، وذلك بعد أن أطلعه بوتين على نتائج مكالمته الأخيرة عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتسلط هذه المكالمة الضوء على اعتماد روسيا والصين على بعضهما بعضا، للحصول على دعم متبادل في وقت تتصاعد فيه التوترات في علاقاتهما مع الغرب.