موقع عبري: إحباط هجوم إلكتروني إيراني على أهداف حكومة وتجارية إسرائيلية

أعلنت شركة أمن المعلومات ”Check Point“ الإسرائيلية، مساء الأربعاء، تمكنها من إحباط هجوم إلكتروني إيراني على أهداف حكومية وتجارية في إسرائيل، وفق ما أورد موقع ”واي نت“ العبري.

ونقل الموقع عن الشركة، قولها إن ”قراصنة إيرانيين حاولوا استغلال الثغرة الأمنية الخطيرة في برنامج Log4j، من أجل مهاجمة سبعة أهداف حكومية وتجارية إسرائيلية“.

و“Log4j“ هو برنامج مفتوح المصدر يُستخدم لتوثيق نشاط المستخدم، وهو مدمج مع ملايين الخدمات والتطبيقات على الويب، بما في ذلك منتجات من Apple و Google و Amazon و Microsoft و IBM وغيرها.

وحسب الموقع العبري، فإنه ”تم اكتشاف الثغرة الأمنية في البرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما تم رصد أكثر من 1.8 مليون محاولة لاستغلالها“.

وأشارت شركة ”Check Point“ إلى أن ”القراصنة الإيرانيين حاولوا استغلال تلك الثغرة الأمنية الخطيرة لتنفيذ الهجوم الإلكتروني ضد إسرائيل“.

وبينت أنها ”حددت وأوقفت محاولات الاتصال بين هذه الأهداف وخادم قيد الاستخدام من قبل مجموعة إيرانية معروفة باسم charming kitten“.

وبين الموقع العبري أن ”اكتشاف الثغرة الأمنية خلال عطلة نهاية الأسبوع أذهل المجتمع السيبراني“، مضيفاً: ”قال خبراء الأمن إنها كانت واحدة من أخطر نقاط الضعف التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة“.

وحسب الموقع، فإن ”التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الثغرة الأمنية ستشهد هجمات من قبل مجموعات الفدية التي ستستغل الضعف للتسلل إلى المنظمات“، مشيراً إلى أن ”شركة ميكروسوفت حذرت من إقدام قراصنة من إيران والصين وكوريا الشمالية وتركيا على استغلال الثغرة الأمنية ذاتها“.

يشار إلى أن الهجمات السيبرانية المتبادلة بين إسرائيل وإيران تصاعدت بشكل كبير جداً في الأشهر الأخيرة الماضية، الأمر الذي أحدث ضرراً لكلا الطرفين.

يذكر أنه وخلال السنوات الأخيرة الماضية، اتهمت إسرائيل مجموعات إيرانية بتنفيذ هجمات إلكترونية على العشرات من شركاتها بما في ذلك شركات تأمين وشركات اتصالات وغيرها والتي كان آخرها موقع التأمين الوطني الإسرائيلي.

في المقابل، تشهد إيران هجمات إلكترونية مماثلة، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تعطل نظام المعلومات الخاص (المنظومة الإلكترونية) بمخزون السدود من المياه، بسبب هجوم إلكتروني.

كما تعرضت العديد من المنشآت النووية والتقنية الإيرانية، لهجمات خلال الأشهر الماضية، من بينها هجوم استهدف منشأة كرج غرب طهران، والتي تقوم بإنتاج أجهزة طرد مركزية متطورة.