هددت بسحب التمويل.. أمريكا تحذر مالي من التعاقد مع مرتزقة فاغنر‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، حكام مالي العسكريين، من التعاقد مع مجموعة ”فاغنر“ الروسية الأمنية الخاصة.

وقال إن صفقة من هذا النوع قد تتسبب بخسارة البلاد لتمويل هي بأمس الحاجة إليه، إضافة إلى التسبب بمزيد من عدم الاستقرار في هذا البلد الأفريقي.

وبعد يومين على انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مجموعة ”فاغنر“، أعرب بلينكن عن خيبة أمله حيال رفض مالي زيادة عدد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبدلًا من ذلك تتطلع للتعاون مع شركة أمنية خاصة من المتطوعين.

وقال بلينكن في بيان له: ”قوات فاغنر … المعروفة بنشاطها المزعزع للاستقرار، وانتهاكات حقوق الإنسان، لن تجلب السلام إلى مالي بل ستزعزع استقرار هذا البلد أكثر“.

وأضاف: ”نحض الحكومة الانتقالية في مالي على عدم حرف موارد الميزانية الشحيحة بعيدًا عن حرب القوات المسلحة المالية ضد الإرهاب“.

وتابع: ”ثروات البلاد، وبينها امتيازات التعدين، يجب أن تعود بالفائدة على الشعب المالي وليست رهنها لقوات أجنبية غير خاضعة للمساءلة، ولديها سجل من الإساءات إلى السكان المحليين“.

وأصدر بلينكن تحذيرًا مماثلًا بشأن تورط مجموعة ”فاغنر“ في مالي خلال زيارته، الشهر الماضي، إلى السنغال.

لكن بيانه الأخير تضمن تفاصيل جديدة، خاصة فيما يتعلق بالكلفة المالية المترتبة على مالي للتعاقد مع فاغنر والتي ستبلغ 10 ملايين دولار شهريًا.

وتسعى مالي إلى إبرام صفقة مع ”فاغنر“ مع إنهاء فرنسا القوة الاستعمارية السابقة مشاركة عسكرية مع الحكومة المالية استمرت 8 سنوات وكانت تهدف إلى محاربة المتشددين.

ومن المرجح أيضًا أن يثير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخاوف بشأن نشر قوات ”فاغنر“ عند زيارته مالي، الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي للمرة الأولى مع الكولونيل أسيمي غويتا الذي تولى السلطة، في حزيران/يونيو، بعد الانقلاب العسكري الثاني في البلاد خلال أقل من عام.

وأثارت مجموعة ”فاغنر“ الروسية الجدل من خلال نشاطها في سوريا، وليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى.

واتهم خبراء من الأمم المتحدة في تقرير صدر، في تشرين الأول/أكتوبر، الشركة الأمنية الخاصة باستخدام العنف والترهيب، وارتكاب الاعتداءات الجنسية، خلال انتشارها لمساعدة جيش جمهورية أفريقيا الوسطى.

وتنفي روسيا أي صلات لها بمجموعة ”فاغنر“ المرتبطة برجل الأعمال يفغيني بريغوزين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، والخاضع لعقوبات أمريكية في ملف منفصل متعلق بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، العام 2016.