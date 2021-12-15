القائمة العربية الموحدة تهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

هددت القائمة العربية الموحدة، اليوم الأربعاء، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الحالي، على خلفية أزمة ”مشروع قانون الكهرباء“، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ”مكان“ عن مصدر كبير في حزب القائمة العربية الموحدة أنه هدد بالانسحاب من الائتلاف إذا تم تغيير قانون الكهرباء أو تعديله، وفقا لما ألمحت به وزيرة الداخلية اييلت شاكيد .

وذكرت القناة العبرية أن النائب عن القائمة وليد طه اتهم الوزيرة شاكيد بما أسماه ”ترويج الأكاذيب حول المبالغ التي سيلزم بدفعها صاحب منزل يريد ربط المنزل بشبكة الكهرباء القطرية“.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد أن ”قانون ربط البيوت بالكهرباء لا يسري على القرى غير المعترف بها في مدينة النقب، وسيسري فقط بعد وجود خطة شمولية، وجاء ذلك ردًا على استجواب عضو الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود“.

وأضافت شاكيد في ردها أن ”أي مواطن يطلب ربط بيته بالكهرباء يجب أن يدفع مبالغ طائلة تصل لـ 200 ألف شيكل تقريباً (63 ألف دولار)، وذلك عكس ما طلبه واقترحه النائب وليد طه عن القائمة العربية الموحدة“.

وصادقت لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء الذي تقدّم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه.

واندلعت أزمة بين وزيرة الداخلية والقائمة العربية الموحدة على خلفية تمرير ”قانون الكهرباء“، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس لجنة الداخلية داخل الكنيست وليد طه أجرى في وقت سابق تغييرات مهمة على ”قانون الكهرباء“، على الرغم من الاتفاق بين مركبات الائتلاف على الالتزام بصيغة أخرى متفق عليها في القراءة الأولية.

ووفق القناة ”12“ العبرية، فإن عضو الكنيست وليد طه أجرى التغييرات، بينما كانت توجد وزيرة الداخلية ايليت شاكيد في الولايات المتحدة وبدون علمها.

وفي السياق ذاته، لفتت الإذاعة العبرية إلى أن المبادر إلى سن قانون الكهرباء هو النائب وليد طه، كما امتنع في وقت سابق عن طرح مشروع القانون على لجنة الداخلية البرلمانية داخل الكنيست للتصويت عليه، بعد أن أوعزت رئيسة الائتلاف إلى الأعضاء بالتصويت ضده.