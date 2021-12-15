برلين تطرد دبلوماسيين روسيين بعد إدانة موسكو بجريمة قتل

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها استدعت السفير الروسي وطردت اثنين من موظفي السفارة الروسية، بعد أن ذكرت محكمة، اليوم الأربعاء، أن موسكو أمرت بقتل مواطن جورجيّ في برلين عام 2019.

وأضافت بيربوك أن جريمة القتل تمثل انتهاكا خطيرا للقانون والسيادة الألمانية، وستؤثر بقوة على العلاقات الروسية الألمانية.

وقالت: ”لذلك استدعينا السفير الروسي.. أبلغناه بأنه سيتم اعتبار اثنين من موظفي السفارة شخصين غير مرغوب فيهما“، وفق ”رويترز“.

في المقابل، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد على ألمانيا التي طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس بسبب قضية قتل مواطن جورجيّ في 2019.

وفي بيان عبر تطبيق تيليغرام للتراسل، قالت زاخاروفا إن تحرك ألمانيا ”عدواني“، وإن موسكو ستصدر بيانا آخر قريبا.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات على تحذير المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز من خطورة أي انتهاك لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية.

وقال المستشار أولاف شولتز للبرلمان، اليوم الأربعاء، إن أي انتهاك من جانب روسيا لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية سيكون له ”ثمن باهظ“.

وأضاف شولتز، في كلمة أمام مجلس النواب (البوندستاغ): ”نلاحظ بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية“.

وتابع: ”أي انتهاك لوحدة وسلامة الأراضي سيكون له ثمن باهظ، وسنتحدث بصوت واحد مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا عبر المحيط الأطلسي“، مضيفا أنه ما زال يريد فتح حوار مع روسيا، بحسب ”رويترز“.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة افتراضية اليوم الأربعاء، إن على الصين وروسيا أن تبذلا مزيدا من الجهود المشتركة للحفاظ على المصالح الأمنية لبعضهما.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن شي أبلغ بوتين أن ”قوى عالمية محددة“ تتدخل حاليا في الشؤون الداخلية للصين وروسيا بذريعة الديمقراطية، وتدهس ”بوحشية“ على القانون الدولي والأعراف الدولية المُسلّم بها، بحسب ”رويترز“.

وأبدى الرئيسان توافقهما في خضم توتر علاقاتهما مع الغرب، حيث أكد الرئيس الروسي حضوره دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وتتناقض النبرة الودية السائدة خلال المحادثة التي بث التلفزيون الروسي جزءا منها مع سلسلة الانتقادات الغربية لموسكو، المتهمة بالتحضير لغزو أوكرانيا، ولبكين بسبب سياسة القمع التي تنتهجها في هونغ كونغ وشينجيانغ، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.