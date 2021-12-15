حركة الشباب الصومالية تحقق مكاسب جديدة وسط خلافات بين الحكومة وحلفائها

قال سكان إن حركة الشباب الإسلامية في الصومال سيطرت على بلدة في ولاية جلمدج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وسط البلاد.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة توغلات تسلط الضوء على المكاسب التي تحققها الجماعة وسط انقسامات بين الحكومة المركزية وحلفائها السابقين في المنطقة.

وتعد المكاسب، التي تحققت في بلدات خلت من تمرد حركة الشباب منذ أكثر من 10 سنوات، دليلًا على أن الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة تستفيد من انقسامات سياسية تزداد عمقًا في الصومال قبل الانتخابات الرئاسية التي تأجلت لفترة طويلة، والمقرر إجراؤها، العام المقبل.

وسيطرت الجماعة، يوم الثلاثاء، على بلدة تقع على بعد 30 كيلومترًا جنوب دوسماريب عاصمة جلمدج.

وقال سكان ومسؤول من جيش الولاية لوكالة ”رويترز“ إن مقاتلي حركة الشباب قصفوا مركزًا للشرطة قبل السيطرة على البلدة.

وقال أحد كبار الشخصيات في المدينة ويدعى نور حسين عبر الهاتف من البلدة، اليوم الأربعاء: ”غادرت قوات (ولاية جلمدج)، الليلة الماضية، وسيطرت حركة الشباب على البلدة“.

وخطف الإسلاميون أيضًا تاجرًا ويشكلون تهديدًا على طريق رئيس في المنطقة.

وقال أحد السكان، ويدعى أحمد عبد الله، للوكالة عبر الهاتف يوم الإثنين إن مقاتلي الحركة سيطروا لفترة وجيزة على بلدة ماتابان قبل أن تستعيد قوات ولاية جلمدج السيطرة عليها.

وأضاف: ”رأيت مقاتلين ملثمين من حركة الشباب يرفعون الأعلام ويخاطبون الناس وسط المدينة“.

وتخوض حركة الشباب المتشددة في الصومال قتالًا داميًا منذ سنوات، وتسعى إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وحكم البلاد على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

وتأتي عمليات التوغل في أعقاب اقتتال داخلي بين الحكومة الصومالية وحلفائها السابقين من جماعة أهل السنة والجماعة، وهي ميليشيات في جلمدج لعبت دورًا أساسًا في القتال ضد حركة الشباب. وتقول الجماعة إن هذه الحكومة سمحت بتقرب كثير من المتشددين إليها.

ورغم طردها من مقديشو، العام 2011، تواصل حركة الشباب شنّ هجمات في العاصمة كجزء من تمردها الذي بدأ، العام 2007، للإطاحة بالحكومة الفدرالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، خاض الطرفان معركة دامية أودت بحياة ما زاد على 120 شخصًا. ويخشى محللون من أن يعرقل هذا الاشتباك عمليات القتال ضد حركة الشباب.