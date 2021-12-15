سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي

قدم سعيد ثاني حارب الظاهري، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سفيرا لدولة الإمارات لدى تركيا، وذلك في القصر الجمهوري في العاصمة أنقرة، كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء.

وبحسب الوكالة الرسمية، تمنى أردوغان للسفير ”التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه“.

كما أبدى السفير الإماراتي ”حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين“، وفقا لـ“وام“.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه ”تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين“.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت الإمارات وتركيا إنهما تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك بعد محادثات تمت في دبي بين نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وحسب ”رويترز“ يكثف البلدان الدبلوماسية لإصلاح العلاقات التي تدهورت بفعل سنوات من العلاقات المتوترة.

ووصل جاويش أوغلو إلى الإمارات يوم الإثنين الماضي لبحث العلاقات الثنائية ولقاء رجال أعمال أتراك في دبي، وزيارة مركز التجارة والسياحة في المنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن الشيخ محمد بن راشد، التقى بجاويش أوغلو لبحث ”تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك“.

وقال جاويش أوغلو بعد لقائه بالشيخ محمد بن راشد: ”سنطور أكثر علاقاتنا الاقتصادية والتجارية“.

وكان وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن حمد الزيودي، قد التقى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفدا تجاريا تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطويره بين البلدين.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) حينها، أن الجانبين بحثا على هامش فعاليات إكسبو دبي 2020 خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

كما بحث الجانبان التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.