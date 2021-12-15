تركيا تعتمد على الطائرات المسيرة لتعزيز حضورها في أفريقيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بعد التجارة والتعاون، تعتمد تركيا على طائراتها من دون طيّار لتعزيز علاقاتها في مجال الدفاع مع القادة الأفارقة المدعوين في 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى إسطنبول.

وبعد شهرين على انعقاد المنتدى الاقتصادي حول أفريقيا المتمحور حول الاستثمارات والتبادلات، يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستقبال نحو أربعين مسؤولًا أفريقيًا بينهم 13 رئيس دولة ورئيسا حكومة، بحسب وزارة الخارجية التركية.

وسيركز اللقاء الجديد على مسائل الأمن في وقت تروج تركيا لمعداتها العسكرية بأسعار أقل وبشروط مرنة أكثر أمام الدول الأفريقية.

وتمتلك أنقرة أصلًا قاعدة عسكرية في الصومال، فيما تسلمت تونس والمغرب أولى مقاتلاتها التركية من دون طيار في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأعربت أنغولا أيضًا عن اهتمامها بالطائرات دون طيار التركية خلال زيارة أردوغان الرسمية الأولى إليها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووقعت تركيا أيضًا عقد تعاون عسكريا في أغسطس/ آب الماضي مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد الذي يخوض حربًا مع متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.

إثيوبيا في مرمى النيران

ولاحظ الباحث في العلاقات الدولية في جامعة جنوة في إيطاليا فيديريكو دونيلي، أن ”مجال الدفاع أصبح أحد الأصول الجديدة: تركيا طورته كثيرًا، خصوصًا الطائرات من دون طيار“.

وقال في حديث لوكالة فرانس برس، إن أنقرة ”لا تقدم معدات فقط، بل تقدم تدريبات أيضًا مثلما تفعل في الصومال مثلًا“.

وأصبح نموذج الطائرة من دون طيار من طراز ”تي بي 2“ لشركة بايركتار الخاصة – التي يديرها صهر الرئيس – الأكثر مطلوبًا بعد النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة في ليبيا وأذربيجان.

وقال أردوغان مرحبا بعد جولته في أنغولا ونيجيريا وتوغو: ”أينما ذهبت في أفريقيا، الجميع يتحدث معي بالطائرات من دون طيار“.

غير أن احتمال إبرام عقد مع أثيوبيا أثار تساؤلات بسبب وحشية الصراع في تيغراي الذي خلف آلاف القتلى من المدنيين ونزوح مئات الآلاف، وفقًا للأمم المتحدة.

وبحسب مصدر غربي، سلم عدد من الأجهزة، لكن كان على أنقرة الرضوخ للضغط الغربي ووقف عمليات التسليم لنظام آبيي أحمد.

ميزة تفاوضية

وواصلت تركيا ترسيخ سمعة طائراتها بدون طيار العام الماضي، من خلال مساعدة أذربيجان على استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي فقدها الانفصاليون الأرمن منذ ثلاثة عقود تقريبًا.

وقال فيديريكو دونيلي إن ”تركيا تتمتع الآن مع طائراتها من دون طيار بمزايا أكثر عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع الدول الأخرى“.

ووسعت تركيا تدريجيًا إلى بسط سيطرتها في أفريقيا بشبكة من 37 مكتبًا عسكريًا في القارة لدعم هدف الرئيس أردوغان المتمثل في زيادة حجم التجارة السنوية مع القارة بثلاثة أضعاف، إلى 75 مليار دولار في السنوات المقبلة.