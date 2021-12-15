روسيا تطلب "ضمانات أمنية" من أمريكا بشأن ملف أوكرانيا وأسلحة الناتو

عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريد، محادثات في موسكو، يوم الأربعاء، لمناقشة طلب روسي بتقديم الغرب ضمانات أمنية ملزمة لها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وتأتي المحادثات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الشرق والغرب جراء حشد روسيا قواتها بالقرب من أوكرانيا.

وحذرت دول غربية من أن روسيا ربما تكون بصدد شن هجوم جديد على أوكرانيا وهو ما نفته موسكو.

وتريد روسيا أن تضمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ عدم توسع التحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق أو نشر أنظمة أسلحة معينة في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها ”جرت مناقشة مستفيضة بشأن مسألة الضمانات الأمنية (لروسيا) في ضوء المحاولات المستمرة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتغيير الوضع العسكري والسياسي في أوروبا لصالحهما“.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى بشأن الاجتماع.

ويقول الكرملين إن توسع الحلف يهدد روسيا ويتعارض مع التطمينات التي حصلت عليها مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

لكن الحلف يشير إلى أن أنشطته دفاعية بطبيعتها وتهدف لردع أي عدوان روسي جديد، بينما أكدت واشنطن مرارا أنه لا يمكن لأي دولة أن تعترض على تطلعات أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف.

من ناحية أخرى، قال مسؤول في الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاز يوم الأربعاء، على دعم نظيره الصيني شي جين بينغ، لمساعيه للحصول على ضمانات أمنية ملزمة من الغرب.

وقال يوري أوشاكوف المسؤول في الكرملين في إفادة صحفية إن شي أبلغ بوتين خلال مكالمة عبر الفيديو أنه يتفهم مخاوف روسيا ويدعم المبادرة الروسية، وذلك بعد أن أطلعه بوتين على نتائج مكالمته الأخيرة عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتسلط هذه المكالمة الضوء على اعتماد روسيا والصين على بعضهما بعضا، للحصول على دعم متبادل في وقت تتصاعد فيه التوترات في علاقاتهما مع الغرب.

وبشأن التوتر مع روسيا أيضا، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، للبرلمان يوم الأربعاء، إن أي انتهاك من جانب روسيا لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية سيكون له ”ثمن باهظ“.

وأضاف شولتس، في كلمة أمام مجلس النواب ”البوندستاغ“: ”نلاحظ بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية“

وتابع: ”أي انتهاك لوحدة وسلامة الأراضي سيكون له ثمن باهظ وسنتحدث بصوت واحد مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا عبر المحيط الأطلسي“، مضيفا أنه ”مازال يريد فتح حوار مع روسيا“.