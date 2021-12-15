من هو بول سولير "رجل ماكرون" في ليبيا؟

تسعى باريس إلى تغيير إستراتيجيتها واعتماد سياسة أكثر واقعية في ليبيا، مع عودة بول سولير، المبعوث الفرنسي إلى ليبيا، والذي اشتغل من قبل في هذا الملف، ويوصف بأنه ”رجل ماكرون“ هناك.

وقالت مجلة ”جون أفريك“ في تقرير، إنه ”قبل أيام قليلة من الانتخابات المرتقبة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تحاول باريس العودة بقوة إلى المشهد الليبي وتدقق في تطور العملية الانتخابية، وتجعل من هذه القضية الملتهبة أولوية لها من خلال إرسال مبعوثها على الفور إلى طرابلس“.

وأوضح التقرير، أنّه ”منذ مارس/ آذار الماضي، عاد الرجل الذي يعتبر المتخصص الأول في القضية الليبية إلى الواجهة لتوجيه هذه القضية الإستراتيجية لفرنسا، والقضية هي أمن حوض البحر الأبيض المتوسط“.

وذكر أنّ ”فرنسا سجلت من الناحية الدبلوماسية نقاطا مع تنظيم المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي أعده بول سولير، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في باريس، حيث واجه العقل المدبر للسياسة الفرنسية في ليبيا صعوبة في إجبار باريس على العودة إلى هذه القضية الجيوستراتيجية الحاسمة، لا سيما وأن لاعبين أجنبيين يجثمان بكل ثقلهما على رقعة الشطرنج الليبية: تركيا وروسيا“.

ووفق التقرير، فقد ”عززت أنقرة وموسكو بالفعل نفوذهما في البلاد من خلال الانتشار على الأرض للقوات العسكرية التركية وعناصر من شركة فاغنر الروسية شبه العسكرية، بينما يكافح الاتحاد الأوروبي للتحدث بصوت واحد، وبعد أن اكتسبت برلين اليد العليا في المفاوضات لإنهاء الأزمة وبات يتعين على باريس إقامة علاقات سلمية أكثر مع الحكومة الانتقالية الليبية“.

وأشار تقرير ”جون أفريك“، إلى أنه ”منذ انطلاق العملية الانتخابية أجرى بول سولير مقابلات متعددة مع المرشحين الرئيسيين: عبد الحميد الدبيبة، فتحي باشاغا، المشير خليفة حفتر، عارف علي النايض وغيرهم، كما شارك المبعوث الخاص في الاجتماع الأخير للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في تونس، والتي تهدف إلى إعادة توحيد الجيش“.

ونقل التقرير، عن مصدر دبلوماسي قريب من الملف الليبي، قوله، إنّ ”اللعبة لن تكون سهلة“، مضيفا أنّ ”أفضل سيناريو لباريس هو أن يكون هناك محاور في الحكومة المقبلة وأن تكون قادرة على تسجيل رحيل القوات الأجنبية“.

من جهته رأى جلال حرشاوي، الباحث في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أن باريس يمكن أن تقبل الآن بقاء السلطة على المدى المتوسط لرئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة المقرب من تركيا.

وأضاف في حديثه لـ ”جون أفريك“، أنّه ”في الآونة الأخيرة أصبحت السياسة الليبية لفرنسا أكثر براغماتية“.