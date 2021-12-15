مستشار ألمانيا: أي انتهاك روسي لوحدة أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ

حذر المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز من خطورة أي انتهاك لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية.

وقال المستشار أولاف شولتز للبرلمان اليوم الأربعاء إن أي انتهاك من جانب روسيا لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية سيكون له ”ثمن باهظ“.

وأضاف شولتز في كلمة أمام مجلس النواب (البوندستاغ) ”نلاحظ بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية“.

وتابع ”أي انتهاك لوحدة وسلامة الأراضي سيكون له ثمن باهظ وسنتحدث بصوت واحد مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا عبر المحيط الأطلسي“، مضيفا أنه ما زال يريد فتح حوار مع روسيا، بحسب ”رويترز“.

في غضون ذلك، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ سيناقشان يوم الأربعاء التوترات في أوروبا واللهجة العدائية في خطاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

يأتي النقاش في وقت يتصاعد فيه التوتر في علاقة كلتا الدولتين مع الغرب، إذ تتعرض الصين لضغوط بخصوص حقوق الإنسان، وموسكو ،أيضا، بسبب حشد قواتها قرب حدود أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن ”الموقف على الصعيد الدولي، وخاصة في أوروبا، يشوبه قدر كبير من التوتر في الوقت الراهن؛ ما يستدعي نقاشا بين الحلفاء“ في إشارة إلى موسكو وبكين.

وأضاف ”نرى خطابا عدائيا شديد اللهجة من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، وهذا يتطلب نقاشا بيننا وبين الصينيين“.

وأوضح بيسكوف أنه سيتم إجراء نقاش مطول على جدول أعمال موسع يتضمن موضوعات الطاقة والتجارة والاستثمار.

وسيتم النقاش بعد ثمانية أيام من اتصال بالفيديو بين الجانبين الروسي والأمريكي، وجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا لبوتين من غزو أوكرانيا، فيما قال بوتين إن روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة قانونا من الغرب.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جاكرتا، أمس الثلاثاء، الصين إلى وقف ”أعمالها العدوانية“ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في مسعى لإعادة التركيز على هذه المنطقة التي تقع في صلب السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن في وقت تطغى فيه عدة أزمات أخرى عليها.

وقال بلينكن في خطاب ألقاه في حرم جامعة إندونيسيا ”إننا مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام“.