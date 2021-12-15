ألمانيا.. حكم بالسجن مدى الحياة على روسي أدين بقتل معارض شيشاني

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

حكمت محكمة ألمانية على روسي بالسجن مدى الحياة، لقتله معارضا شيشانيا في برلين بأوامر مفترضة من موسكو.

وقالت محكمة برلين، إن المتهم الذي يدعى فاديم كراسيكوف أدين بقتل جورجي ينتمي إلى الأقلية الشيشانية في حديقة في برلين في وضح النهار في الـ23 من آب/ أغسطس 2019.

والأسبوع الماضي، طلبت النيابة العامة الألمانية، إنزال حكم السجن المؤبد بحق فاديم كراسيكوف.

وقال المدعي في لائحة الاتهام إن ”المتهم كان قائد وحدة خاصة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي“.

ونفى المتهم الهوية التي نسبتها إليه النيابة، قائلًا إنه ”لا يعرف أحدًا“ باسم كراسيكوف.

وعلى لسان محاميه روبرت أونغر، أكد أنه يُدعى فاديم سوكولوف، ويبلغ من العمر 50 عامًا، وأنه ”روسي أعزب ومهندس بناء“.

وحصلت أحداث الواقعة في الـ23 من شهر آب/أغسطس لعام 2019، قرابة الظهر، عندما اقترب القاتل، الذي كان على دراجة هوائية، من المجني عليه من الخلف وأطلق عليه رصاصتين بمسدس مزود بكاتم صوت من مسافة قريبة، قبل أن يقتله برصاصة في الرأس من مسافة قريبة، بحسب وكيل النيابة.

وقبل جريمته سافر المتهم كسائح إلى العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البولندية وارسو، ثم قدم إلى العاصمة برلين.

وقاتل الجورجي المغدور، وهو قيادي انفصالي شيشاني سابق، القوات الروسية بين عامي 2000 و 2004، وكان يعيش منذُ عام 2016 مع عائلته في ألمانيا، حيث طلب اللجوء.

وتشهد العلاقات الألمانية الروسية توترا على خلفية بضع قضايا تجسس نسبتها برلين إلى روسيا، بينها واحدة طالت المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل نفسها في عام 2015.

وأسهم اغتيال المُعارض الجورجي ذي الأصول الشيشانية، ومحاولة اغتيال المعارض أليكسي نافالني، في إشعال فتيل الخلاف بين البلدين.