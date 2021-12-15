بلينكن: مستعدون للمضي قدما في بيع مقاتلات "إف-35" وطائرات مسيرة للإمارات

عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده للمضي قدما في بيع طائرات إف-35 المقاتلة وطائرات مسيرة للإمارات، إذا كانت لا تزال راغبة، وذلك في أعقاب تقارير عن اعتزام الدولة الخليجية تعليق المناقشات بشأن الصفقة، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأمس الثلاثاء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول إماراتي قوله إن الإمارات أبلغت ”الولايات المتحدة أنها ستعلق المناقشات بشأن الحصول على طائرات F-35″، حيث أدت المتطلبات الفنية والقيود التشغيلية التي تمس السيادة، وتحليل التكلفة والفائدة إلى إعادة التقييم“.

وأضاف: ”تظل الولايات المتحدة المزود المفضل لدولة الإمارات العربية المتحدة لمتطلبات الدفاع المتقدمة، وقد يُعاد فتح المناقشات بشأن مقاتلة F-35 في المستقبل“.

وقال بلينكن، متحدثا في مؤتمر صحفي في كولالمبور، إن ”واشنطن كانت مضطرة لمراجعة بعض الأمور“.

وأضاف: ”أردنا التأكد، على سبيل المثال، من التزامنا تجاه ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، لذلك أردنا القيام بمراجعة دقيقة لأي تقنيات تباع أو تنقل لشركاء آخرين في المنطقة، ومن بينهم الإمارات“.

ومضى يقول: ”لكنني أعتقد أننا على استعداد للمضي قدما إذا كانت الإمارات لا تزال تريد هذين النوعين من الطائرات“.

ووفق وول ستريت جورنال، قال مسؤولون أمريكيون إن ”الحكومة الإماراتية أبلغت واشنطن أنها تعتزم إنهاء الصفقة؛ لأن أبوظبي اعتقدت أن المتطلبات الأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية“.

وذكرت الصحيفة أنه ”لم يتضح ما إذا كانت الصفقة البالغة 23 مليار دولار، والتي تم توقيعها في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد انتهت بالفعل، أو ما إذا كان التهديد الإماراتي هو خطوة تفاوضية، عشية زيارة مقررة غداً الأربعاء لوفد عسكري إماراتي رفيع المستوى إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تستمر يومين“.

ولفتت إلى وتقول أن ”التهديد الإماراتي بإلغاء العقود مع أمريكا يأتي بعد أقل من أسبوعين من توقيع الحكومة الإماراتية صفقة مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة من طراز ”رافال“ وعشرات طائرات الهليكوبتر العسكرية“.