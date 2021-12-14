تركيا وأرمينيا تعلنان تعيين موفدين لتطبيع علاقاتهما

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت أرمينيا يوم الثلاثاء، أنها ستعين مبعوثا لتطبيع العلاقات مع تركيا، خصمها التاريخي، غداة إعلان مماثل أصدرته أنقرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية، فاخان هونانيان، على موقع ”فيسبوك“ إن أرمينيا ”مستعدة لعملية تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة“، معلنا أن البلاد ستعين ”ممثلا خاصا للحوار“ مع أنقرة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قد أعلن أمس الإثنين، أن أنقرة ستعين مبعوثا وستطلق قريبًا رحلات شارتر من يريفان العاصمة الأرمينية إلى إسطنبول.

وتقيم الدولتان علاقات متوترة لا سيما بسبب رفض أنقرة الاعتراف بمذابح الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى باعتبارها إبادة جماعية.

ويعتبر العديد من المؤرخين عمليات القتل هذه بأنها إبادة جماعية، معترف بها من قبل حكومات أو برلمانات في العديد من البلدان منها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وتتراوح تقديرات عدد القتلى بين 600 ألف و1,5 مليون.

لكن تركيا المنبثقة عن تفكيك الإمبراطورية العثمانية في عام 1920، ترفض هذا المصطلح وتتحدث عن حرب أهلية مع مجاعة قتل خلالها ما بين 300 ألف إلى 500 ألف أرمني والعدد نفسه من الأتراك.

ولم تقم أنقرة ويريفان، قط علاقات دبلوماسية وحدودهما مغلقة منذ التسعينيات.

وفي عام 2009، وقعت أرمينيا وتركيا اتفاقية تهدف إلى تطبيع العلاقات بينهما، إذ إنه من المفترض أن تؤدي إلى فتح حدودهما المشتركة، لكن يريفان لم تصدق أبدًا على الوثيقة وتخلت عن الإجراء في عام 2018.

وازدادت العلاقات بين البلدين توترا، بسبب النزاع العسكري بين أرمينيا وأذربيجان العام الماضي، حول ”ناغورني قره باغ“، دعمت أنقرة باكو خلاله بتزويدها بطائرات مسيرة.

وفي ختام النزاع الذي خلف حوالى 6500 قتيل، اضطرت أرمينيا إلى التنازل لأذربيجان عن أراض كانت تسيطر عليها منذ عقود، بموجب وقف لإطلاق النار برعاية موسكو.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اتفق رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على خفض التوتر خلال لقاء في روسيا برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤولان اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لإجراء مباحثات يستضيفها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.