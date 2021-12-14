بعد تهديدات بقتله.. إسرائيل تعزز الحراسة على منصور عباس

قرر مسؤول الأمن عن الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعزيز الحراسة الأمنية على زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، بعد تلقيه تهديدات من اليمين المتطرف.

وذكرت القناة ”12“ العبرية أن مسؤول الأمن عن الكنيست أمر بتأمين الحماية لزعيم القائمة العربية منصور عباس؛ وذلك في أعقاب الدعوات لقتله من قبل اليمين المتطرف.

وقال منصور عباس بعد القرار إنه ”من الصعب الشعور بالتهديد، وقد أبلغني مسؤول الأمن عن الكنيست أنه من الضروري توفير الأمن، وقبلت طلبه“.

وأكدت القناة العبرية أنه ورغم التهديدات التي تلقاها عباس، فإنه لم يفعل شيئاً ولم يتصل بالمسؤولين الأمنيين، لكن المسؤولين في حزبه قرروا التصرف وتوجهوا إلى سكرتير مجلس الوزراء شالوم شلومو، طالبين منه الاتصال بجهاز الأمن العام لمعرفة مستوى التهديد لعباس، وما إذا كان يمكن تأمينه.

وأوضح عباس أن ”رؤية الآلاف وهم يصرخون بأنني إرهابي، ويستبيحون دمي، هو أمر مقلق ”، لافتاً إلى أن ما يقلقه أكثر هو أن ”قادة هذه الجماعات المتطرفة ليست لديهم مشكلة في دفع حياتي مقابل تحقيق أهدافهم السياسية“.

وكان عباس انتقد، في وقت سابق، ما وصفه باستمرار حملة التحريض ضده من قبل اليمين المتطرف، وبعض الأطراف من المجتمع العربي دون أن يسميها، مشيراً إلى أنه يخشى على حياته.

ووفق تصريحات سابقة لمنصور عباس، المشارك في الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال إنه يخشى على حياته بسبب ”التحريض عليه من قبل اليمين المتطرف“.

وأشار إلى أن بعض الشخصيات من المجتمع العربي تقوم بانتهاج أسلوب مماثل والتحريض عليه شخصياً.

يشار إلى أن منصور عباس يواجه انتقادات واسعة من اليمين الإسرائيلي الذي يقوده زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي طلب منه في أكثر من مرة تبني مواقف تدين العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين، في مسعى لإحراجه في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

كما تهاجم القائمة العربية المشتركة التي يترأسها أيمن عودة، والتي تمثل هي الأخرى جزءاً من المجتمع العربي في إسرائيل، زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، الذي كان جزءاً من القائمة العربية المشتركة.