موسكو تندد بفرض عقوبات أوروبية على "فاغنر"

نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، ضد مجموعة ”فاغنر“ الروسية شبه العسكرية، ووصفتها بأنها نوع من ”الهستيريا“ الذي يطبع تصرفات الغرب إزاء هذه المسألة.

وانتقدت الوزارة، في بيان صدر عنها، ”الهستيريا التي انتشرت في الغرب حول هذا الموضوع“، مشيرة إلى أن ”روسيا تحتفظ بحق الرد على الأعمال العدائية من جانب الاتحاد الأوروبي“، بحسب ”فرانس برس“.

وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية وعلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها؛ بسبب ”ممارساتها المزعزعة للاستقرار“، وفق مصادر أوروبية، وذلك في اجتماع يتطرق البحث خلاله إلى سبل ردع روسيا عن أي تدخل عسكري في أوكرانيا.

ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.

وتشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على تأشيرات سفر، وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وقبيل الاجتماع، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ”أهمية أن تدرك روسيا أن أي هجوم على أوكرانيا ستكون له كلفة اقتصادية باهظة عليها“.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن اجتماع وزراء خارجية التكتل سيكون ”استكمالا لاجتماع مجموعة السبع“ الذي نظّمته المملكة المتحدة، السبت.

لكنّه شدد على أن ”الهدف هو تجنّب نزاع“، إلا أن العقوبات سبق أن نوقشت مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

من ناحيته، شدد وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو لدى وصوله إلى بروكسل على ضرورة ”مناقشة رد الفعل في ما بيننا“.

وأشار نظيره الليتواني غابرييليوس لاندسبرغيس إلى أن ”العقوبات المطروحة على الطاولة اقتصادية ومالية“، وأضاف: ”يجب أن تكون غير مسبوقة؛ لأن الرد هو أفضل وسيلة لتجنب اندلاع حرب. يجب أن نكون مستعدين وأقوياء في ردنا؛ لأن روسيا استعدت لنزاع“.

من جهته، دعا نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى ضرورة ”الامتناع عن أي تحرّك من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، إن المتعاقدين العسكريين الخاصين الروس لهم حق العمل والسعي إلى تحقيق مصالحهم في أي مكان في العالم، طالما أنهم لا يخالفون القوانين الروسية.