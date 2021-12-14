مقتل 3 أشخاص إثر انفجارين بمطار في كولومبيا

لقي 3 أشخاص حتفهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في انفجارين وقعا بمطار في مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون أمنيون.

وقال الكولونيل جيوفاني مادارياجا، رئيس الشرطة في ”كوكوتا“ في مقطع مصور: ”دخل المجرمون مطار كاميلو دازا حيث فجروا عبوة ناسفة بين مدرج الطائرات والسياج“.

وتابع: ”عُثر على أشلاء بشرية جراء هذا الانفجار“.

وأضاف أن ”رجال الشرطة الذين يعاينون المنطقة عثروا بعد عدة دقائق على حقيبة“.

وتابع: ”انفجرت الحقيبة عند اقترابهم منها وهم يتخذون كافة الإجراءات الاحترازية الأمنية“.

وقالت الشرطة للصحفيين إن رجلي شرطة متخصصين في إزالة الألغام قتلا في الانفجار.

وأدان كل من الرئيس إيفان دوكي ووزير الدفاع دييجو مولانو الهجوم، على ”تويتر“.

وقال دوكي: ”نعمل على تنسيق كافة الإجراءات الفورية للكشف عن المسؤولين عن هذا الهجوم“.

وأصبحت كوكوتا، عاصمة إقليم نورتي دي سانتاندير، الذي يقع على الحدود مع فنزويلا، المركز الجديد للصراع الداخلي المستمر منذ فترة طويلة في كولومبيا، حيث تحارب قوات الأمن عصابات المخدرات والمتمردين في ظل زيادة إنتاج الكوكا.

يشار إلى أنه في آب/أغسطس الماضي، قالت حكومة كولومبيا إن الشرطة صادرت 67 كيلوغراما من المتفجرات من متمردين سابقين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وذلك في إطار مخطط لتنفيذ هجوم في العاصمة بوغوتا.

وأضاف وزير الدفاع دييجو مولانو، آنذاك، أن الهجوم من تخطيط قادة منشقين عن فارك ممن رفضوا اتفاق السلام مع الحكومة الذي وقع عام 2016.

وقال في خطاب: ”رصدت المخابرات المخطط لنقل المتفجرات إلى بوغوتا لتنفيذ هجوم إرهابي في المدينة“.

وأشار إلى أن المنشقين كانوا يخططون أيضا لارتكاب أعمال تخريب وهجمات تستهدف الجيش والشرطة في البلاد خلال احتجاجات مقبلة.

وقال القائد العام لشرطة البلاد إن شخصين اعتقلا خلال عملية ضبط المتفجرات، أحدهما مقاتل سابق في فارك.

وفي حزيران/يوليو الماضي، اعتقلت كولومبيا عشرة أشخاص للاشتباه في تورطهم في هجمات على طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس إيفان دوكي، وعلى قاعدة عسكرية في أيار/مايو، حيث قال مسؤولون إنها من تدبير زعماء جماعة ”فارك“ اليسارية المتمردة المقيمين في فنزويلا.

وقال المدعي العام فرانسيسكو باربوسا، حينذاك، إن العشرة المقبوض عليهم في إقليم نورتي دي سانتاندر من المتمردين السابقين في جماعة فارك الذين رفضوا اتفاق السلام الموقع عام 2016.