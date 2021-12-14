بلينكن يدعو الصين إلى وقف "الأعمال العدوانية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، الصين، إلى وقف ”أعمالها العدوانية“ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال جولة هي الأولى له في جنوب شرق آسيا.

وقال بلينكن في كلمة بجامعة إندونيسيا: ”نحن مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها عن ثلاثة تريليونات دولار كل عام“.

كما أكد مجددا ”تمسك واشنطن بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان“ الذي بات أكثر من أي وقت مضى في صلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشدد بلينكن على رغبته في تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدا بـ ”حماية حق كل الدول في اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب“.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنه ”ليست هناك منافسة“ بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو تتمحور حول الصين.

وقال بلينكن: ”هناك كثير من القلق، من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونغ إلى جزر المحيط الهادئ، بشأن أعمال بكين العدوانية“.

وتحولت منطقة جنوب شرق آسيا إلى ساحة للصراع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وتطالب الصين بأحقيتها في معظم بحر الصين الجنوبي، وهو طريق حيوي للتجارة العالمية يربط المنطقة، وقد كثفت الضغوط العسكرية والسياسية على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتعتبر بكين الجزيرة ”جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ولا بد في نهاية المطاف من إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، وبالقوة إذا لزم الأمر“.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك، للصحفيين قبيل الجولة، ”إن بلينكن سيسعى لتحقيق هدف بايدن بتصعيد التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى مستويات غير مسبوقة“.

وأضاف: ”كما سيتم التركيز على تعزيز البنية التحتية الأمنية للمنطقة في مواجهة تنمر الصين، وبحث وجهة نظر الرئيس بشأن إطار عمل اقتصادي في المنطقة“.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قام بجولة مماثلة منذ توليه منصبه في الـ 22 من كانون الثاني/ يناير الماضي في عدد من الدول الآسيوية، في مسعى لتشكيل تحالفات لمواجهة صعود الصين.

ولحق بأوستن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في آذار/ مارس الماضي، حيث زارا كلا من طوكيو وسيول، وأجريا محادثات مع نظيريهما الياباني والكوري الجنوبي أملاً في تشكيل ردع ”موثوق به“ أمام الصين.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حينذاك أنه توجه إلى آسيا لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري في المنطقة مع حلفاء الولايات المتحدة وإرساء ”ردع موثوق به“ في مواجهة الصين.